– Det var en spennende kamp fra start til mål. Jeg var forberedt på en tøff kamp og en tøff motstander, for han var en rutinert spiller. Det var viktig å vinne andresettet, jeg fikk god selvtillit da jeg ledet 2-0, sa Ruud til NTB etter seieren.

– Det at jeg klarte å være fokusert og spille godt alle de tre settene er jeg mest fornøyd med. Jeg føler meg mer moden nå, fortsatte han.

Nå venter 29.-seedede Matteo Berrettini fra Italia i neste runde. Italieneren er rangert som verdens 32. beste spiller og slo spanske Pablo Andujar 6-7, 6-4, 6-4, 6-2 i første runde. Oppgjøret mellom italieneren og Ruud spilles onsdag klokken 11.

– Han er en god og høy italiener som har en god serve. Jeg så litt på han i Roma, da spilte han veldig bra. Jeg får vise han at det er en ny, ung kar som er på vei opp og som vil utfordre han. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å vinne og krige for harde livet, sa Ruud søndag.

Tok initiativet

Søndagens motstander Gulbis er ingen hvem som helst. Til tross for at han er rangert 17 plasser under Casper Ruud, kan 30-åringen blant annet vise til en semifinale fra Roland-Garros i 2014.

På sitt beste har han vært rangert som verdens tiende beste tennisspiller. Det var riktignok helt tilbake i 2009.

Nordmannen tok kommandoen fra start. Ruud gikk fort opp i 3-0-ledelse og vant til slutt det første settet komfortabelt 6-2.

Det andre settet ble langt jevnere. Spillerne fulgte hverandre til 3-3. Da fikk latvieren muligheten til å bryte Ruuds serve. Det klarte han ikke og nordmannen gikk etter hvert opp til 4-3. Gulbis slo tilbake og utlignet til 4-4. Deretter holdt begge spillerne sine servegame og settet gikk til tiebreak.

Der var Ruud best og gikk opp i 2-0-ledelse.

Det tredje settet ble en parademarsj for 20-åringen. Han lekte seg inn til 6-0-seier i settet og vant kampen 6-2, 7-6, 6-0.

Kan møte Federer

Skulle Ruud vinne også i den andre runden, kan det vente en virkelig godbit. Da kan nemlig Roger Federer stå på motsatt banehalvdel i tredje runde.

Sveitseren møter italienske Lorenzo Sonego i første runde søndag. Federer er rangert som verdens tredje beste spiller, bak Novak Djokovic og Rafael Nadal. 37-åringen har flest Grand Slam-triumfer i historien med sine 20.

Casper Ruud har vært i strålende form den siste tiden. Mandag oppnådde han sin beste plassering på verdensrankingen noensinne da han inntok 63.-plassen. Det skyldtes blant annet storspill i Masters-turneringen i Roma, der han spilte seg til tredje runde – der det ble tap for stjernespilleren Juam Martin del Potro.

