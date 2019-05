NTB Sport

Trønderen Selmer hadde selv plukket USA-baserte Svanstedt som kusk på Looking Superb i søndagens løp. Han fikk svensken flydd inn fra USA.

Svanstedt styrte det norske håpet greit gjennom kvalifiseringen, men i finalen ble det problemer i siste sving. Looking Superb ble kjørt innvendig, endte opp med å bli sperret inne og i forsøket på å komme ut sparket hesten opp i sulkyen til hesten på utsiden.

– Det er bare å kalle en spade for en spade. Det var en skikkelig kusketabbe, ingenting annet. Det innrømmet også Svanstedt til meg etter løpet, sa Selmer til Equus om tabben som kanskje kostet ham en seier verdt tre millioner.

Svanstedt innrømmet selv etter løpet at han satt bak en hest med seierskrefter, men at reisen underveis ble feil.

– Det ble feil da vi kom innvendig i starten der. Min hest var så pigg, og i den siste svingen var han rett og slett så pigg at han kjørte oppi vognen foran, sa han til Rikstoto Direkte.

Drama i flere akter

Seieren gikk til den franske overraskelsen Dijon. De færreste hadde den som favoritt i forkant.

Dommerne brukte samtidig flere minutter på å utrope hesten til vinner. Dijon var nær ved å slå over i passgang på oppløpet, hvilket ville ført til diskvalifikasjon.

Elitloppet ble samtidig dramatisk allerede før bilen slapp feltet. I sentrum av begivenhetene sto den svenske favoritten og travyndlingen Readly Express.

Fjorårets vinner av storløpet Prix d'Amerique vant sitt kvalifiseringheat, men i oppvarmingen foran finalen framsto hesten plutselig halt.

Etter å ha forsøkt flere prøvestarter ble hesten til slutt strøket fra løpet. I sulkyen kjempet Björn Goop, av mange ansett for å være verdens beste travkusk, med tårene.

Readly Express forlot Solvalla til trampeklapp fra tribunen.

Eventyrhest

Looking Superb har utviklet seg sensasjonelt i løpet av et halvt år i trening hos franskmannen Jean-Michel Bazire. Han har løpt inn over 4 millioner kroner i løpet av den perioden.

– Dette er et av de «verste» forvandlingsnumrene i travsporten noen gang, sa traveksperten Micke Nybrink i svensk TV4s sending søndag.

Neste oppgave for Looking Superb blir nå Oslo Grand Prix på Bjerkebanen om snaue to uker.

– Nå er det OGP som gjelder, og da skal vi ikke være noen sinke, sier Selmer, som da setter opp hestens gamle kusk og trener Jomar Blekkan i sulkyen.

Tidligere søndag gikk svenske Tangen Haap til topps i Elitkampen, kaldblodshestenes utgave av Elitloppet. Norske Lome Brage var favoritt til å vinne for andre år på rad, men fikk en tung reise og var sjanseløs.

Best av de norske ble Ulsrud Tea med sin tredjeplass.

