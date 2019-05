Akintola senket Brann – RBK med ny seier

NTB Sport

Det ble en intens og jevnspilt kamp da Brann tok imot Rosenborg foran snaue 15.000 tilskuere på Brann Stadion. Etter en fartsfylt første omgang med sjanser til begge lag, gikk det langt roligere etter hvilen.

Begge lag skapte noen halvsjanser mot slutten, men det så ut til å ende 0-0. Så dukket David Akintola opp på bakerste stolpe etter en corner. Nigerianeren brukte kneet til å sette inn seiersmålet, som også var hans første for klubben.

– Jeg føler meg veldig bra. Det har vært en tøff start for oss. Vi var bestemte på å komme hit og få tre poeng, så dette er fantastisk. Vi vet hvor viktig det er å vinne tre poeng. Treneren ba oss om å gå inn her og gi alt, og alle kjempet, sa matchvinner Akintola til Eurosport etter kampen.

Skarpere og skarpere

RBK-trener Eirik Horneland var naturlig nok også en glad mann.

– Det er et lag som ser skarpere og skarpere ut for hver dag som går. Den seieren her gir selvtillit, sa han fornøyd om eget lag.

I Brann-leiren var stemningen langt dårligere etter kampen.

– Jeg er veldig skuffet selvfølgelig. Samtidig har de mange dødballer, og de er tunge og tøffe på dødballer. Det var det vi fryktet mest før kampen. Vi røk på slutten og det er skuffende, sa Lars Arne Nilsen.

– Det er ikke nødvendigvis ufortjent, supplerte han om RBK-seieren.

Med seieren har hans RBK-mannskap tatt ti poeng på de siste fem kampene og klatrer til 11.-plass på tabellen. Molde tapte for Tromsø tidligere søndag, og Rosenborg er ti poeng bak serielederen.

God Opdal-redning

Brann sto med tre strake seirer, sist borte mot Bodø/Glimt, foran søndagens kamp. Rosenborg, som har slitt voldsomt i seriestarten, kom fra en seier mot Mjøndalen sist, og jaktet nye poeng på Brann Stadion.

Bortelaget kom til kampens første store sjanse da ballen ble vunnet inne på Branns banehalvdel. Anders Konradsen spilte en stikker til Akintola, som var alene med Håkon Opdal. Keeperveteranen stormet ut og fikk stanset nigerianeren.

Etter 18 minutter rullet Brann opp et pent angrep, men avslutningen fra Petter Strand gikk via en RBK-forsvarer til corner.

Sjansefattig etter hvilen

Akintola var farlig frampå minutter senere, men 23-åringen klarte heller ikke denne gang å gripe sjansen etter et innlegg.

Begge lag skapte sjanser, men til pause sto det fortsatt 0-0.

Etter hvilen ble tempoet dratt ned, og det gikk lengre mellom sjansene. Med 19 minutter igjen på klokka fikk Branns Veton Berisha et innlegg fra høyre, men Vegar Eggen Hedenstad var sterk og hindret en god avslutning.

Begge lag skapte flere nesten-sjanser mot slutten, men målene uteble stadig. Så fikk RBK corner tre minutter før slutt. Innbytter Pål André Helland svingte ballen på bakerste, og der fikk Akintola kneet på den og fikset 1-0.

Anders Konradsen kunne punktert kampen på overtid, men avsluttet langt over mål. Rosenborg holdt unna det siste Brann-presset og innkasserte sesongens tredje seier på ti forsøk.

