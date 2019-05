Orientering: Sprint-gull i NM til Eide og Steiwer

NTB Sport

Årets sprintmesterskap ble arrangert i bydelen Nydalen i hovedstaden.

–Jeg er godt fornøyd med løpet, sa Ingeborg Eide etter å ha løpt inn til sitt andre NM-gull denne våren.

For to uker tilbake var løperen fra Byåsen best da det handlet om ultralangdistanse på hjemmebane i trøndermyrer på Fosen.

Lørdag vant Eide med snaue halvminuttet til Ingrid Lundanes – som også vant sølv under NM-ultralang. Lizzie Ingham løp inn til bronse.

Gaute Hallan Steiwer løp inn til sitt første NM-gull da han var best blant mennene i bygatene i Nydalen.

– Det var deilig å endelig få et gull, sa Steiwer.

–Jeg har en del medaljer fra tidligere, og mange topp seks-plasseringer, men det er godt å endelig vinne NM.

Han hensviste Audun Heimdal til annenplassen og slo ham med tre sekunder. Henry McNulty ble nummer 3, 7 sekunder bak den norske mesteren.

