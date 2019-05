Wenger: – Ikke sikkert jeg kommer tilbake som manager

NTB Sport

Etter 22 år som manager for Arsenal var det slutt for franskmannen etter 2017/18-sesongen. Den gang sa han at han ville komme tilbake som manager i en ny klubb i løpet av starten av 2019.

Med nå sier 69-åringen til BBC at dette kanskje ikke lenger stemmer.

– Jeg så for meg at jeg raskt ville komme tilbake som manager, men det har vært fint å få litt avstand. Nå står jeg ved et veiskille.

– Dere vil se meg igjen i fotballen, men om det blir som manager … Jeg vet ikke.

Dette året har 69-åringen brukt blant annet brukt til veldedighet, konferanser, foredrag og andre lignende ting.

– Det har vært deilig å være litt utenfor rampelyset og ha en litt mindre stressende hverdag, sier mannen som vant Premier League tre ganger som manager for Arsenal.

Han tok også med seg sju FA cuptitler etter at han kom til klubben i 1996.

– Jeg savner konkurransen og jeg savner Arsenal fordi jeg la igjen hjertet mitt der. Jeg viet livet mitt til klubben i 22 år. Hvert eneste minutt var for Arsenal. Det vil for alltid være min klubb, sier Wenger.

– Fotball er fortsatt min lidenskap. Jeg kommer tilbake snart, men jeg kan ikke si i hvilken rolle det vil være, sier han videre.

