Russland, Tsjekkia og Sverige/Danmark blir VM-arrangører i ishockey

Det offentliggjorde Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) fredag i forbindelse med VM som nå spilles i Slovakia.

IIHF har altså tatt til følge en felles søknad fra Russland, Tsjekkia og Sverige om å få arrangere de tre neste verdensmesterskapene.

Det nye er at Danmark blir med som medarrangør når Sverige blir VM-vert om seks år. Danskene arrangerte selv VM så sent som i fjor.

– Det er en kjempe-, kjempetriumf for dansk ishockey at vi allerede nå blir vert for VM igjen. Vi rir stadig på bølgen fra 2018, hvor vi beviste at vi som en liten nasjon kunne klare en stor oppgave, sier den danske ishockeypresidenten Henrik Bach Nielsen.

Det er foreløpig ikke bestemt hvilke byer i Sverige og Danmark som skal arrangere kamper i 2025-VM.

Mens 2023-mesterskapet går i St. Petersburg, skal mesterskapet i Tsjekkia året etter spilles i Praha og Ostrava. Slik var også fordelingen da tsjekkerne arrangerte VM i 2015.

Neste års ishockey-VM går i Sveits (Zürich og Lausanne), mens 2021 deles mellom Minsk og Riga. Finland (Tampere og Helsingfors) er VM-vert i 2022.

