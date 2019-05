Norsk toppfotball går med overskudd, men enkelte klubber sliter

NTB Sport

NFF opplyser i en pressemelding fredag at Eliteserien og 1. divisjon nok en gang har satt omsetningsrekord, og har bikket 1,9 milliarder. Samtidig har de to ligaene kun hatt høyere driftskostnader en gang tidligere, tilbake i 2008.

Etter inntekter fra salg av spillere viser resultatet et overskudd på 51 millioner.

– Det underliggende bildet viser at noen klubber gjør det veldig bra, mens andre sliter noe med å oppnå økonomisk bærekraft. Klubber som drifter i ubalanse må justere kursen, sier seksjonsleder for klubbstøtte i NFF, Rune Nordhaug.

Blant annet blir Strømmen og Nest-Sotra (begge 1. divisjon) trukket ett poeng hver for ikke å ha nådd sine delmål i det finansielle oppfølgingssystemet. Denne avgjørelsen har Strømmen påklaget. I samme divisjon er Raufoss ilagt en irettesettelse for ikke å nå sine delmål.

Grønn, gul og rød

I eliteserien er alle klubbene i gul eller grønn kategori, mens Ull/Kisa og Levanger er i rød sone i 1. divisjon. Av 2. divisjonsklubbene er det seks lag i rød sone: Levanger, Moss, Nardo, Stjørdals-Blink, Fram og Hønefoss.

I Toppserien rapporterte Vålerenga i rød kategori, mens resten av klubbene ligger i gul eller grønn kategori.

Toppserien har et resultat før finans på 12,7 millioner, mens etter finans er underskuddet 6,3 millioner. Toppserien hadde en rekordhøy omsetning på 206,9 millioner i 2018.

– Jeg er glad for at det ikke er noen klubber i rød kategori i Eliteserien, men jeg er ikke fornøyd med at klubblisensnemnda må ilegge flere reaksjoner denne gangen, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Totalt 79 klubber er vurdert og kategorisert av Norges Fotballforbund, noe som har gitt åtte nye reaksjoner og åtte nye pålegg av handlingsplaner.

– Klubblisensen bidrar til bedre styring og bedre økonomisk disiplin. Målet er at vi får enda flere klubber i gul og grønn kategori fremover, sier fotballpresident Terje Svendsen.

(©NTB)