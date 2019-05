Lippi blir landslagssjef for Kina – igjen.

NTB Sport

71-åringens, som måtte gå etter tapet mot Iran (0-3) kvartfinalen i Asia-mesterskapet i januar, skal nå forsøke å ta Kina til VM-sluttspillet i Qatar i 2022.

Kina har kun deltatt i VM én gang tidligere, i 2002. Den gang reiste de hjem uten poeng og uten å ha scoret ett eneste mål.

– Vi tror på framtiden under Lippis lederskap og at landslaget vil oppnå sine drømmer om VM, skriver det kinesiske fotballforbundet i en uttalelse.

Lippi, som ledet italia til VM-gull i 2006, ble erstattet av Fabio Cannavaro, som i tillegg til landslagsjobben også var trener for den kinesiske klubben Guangzhou Evergrande. Men da Kina tapte mot Thailand og Usbekistan i Cannavaros to første kamper ga han seg og sa det ikke lot seg gjøre å kombinere de to jobbene

Nå er Lippi tilbake som sjef. Italienerens første kamp etter returen blir 7. juni hjemme mot Filippinene, etterfulgt av nok en hjemmekamp mot Tadsjikistan fire dager senere

VM-kvalifiseringen for Kina starter i september.

(©NTB)