Bayern bekrefter at de jakter City-stjerne

Lørdag kan den tyske giganten sikre «the double» om de slår Leipzig i cupfinalen. Bayern er allerede i gang med å forsterke laget før neste sesong. Nylig har klubben hentet franskmennene Lucas Hernández og Benjamin Pavard fra henholdsvis Atlético Madrid og Stuttgart.

Fredag bekrefter klubbpresident Karl-Heinz Rummenigge at også Manchester City-stjernen Sané står på ønskelisten.

– Vi skal forsøke, men jeg kan ikke love at vi lykkes, sier han.

Bayern må fra neste sesong klare seg uten kantspillerne Arjen Robben og Franck Ribéry. Duoen har vært viktige for klubben i en årrekke. Tyskeren Sané kan bli en erstatter. The Guardian skriver at det er lagt inn et bud på 70 millioner pund, tilsvarende drøye 800 millioner kroner.

– Vi tenkte på det allerede da han fortsatt var i Schalke. Men da kunne vi ikke garantere ham en plass i startoppstillingen, sier Rummenigge.

Sané spilte i Schalke mellom 2014 og 2016 før han ble hentet til City. I den lyseblå delen av Manchester har han blant annet vært med å vinne to seriemesterskap.

