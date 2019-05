Warholm har blitt voksen, tenker mindre på konkurrentene

NTB Sport

Karsten Warholm, regjerende verdensmester på 400 hekk, måtte forrige sesong se at Abderrahman Samba stjal det mest av oppmerksomheten.

Qatar-løperen satte 23-åringen Ulsteinvik i skyggen og slo nordmannen samtlige seks ganger de møttes i fjor. Også denne sesongen har Samba startet forrykende, og gikk nylig til topps under Diamond League-stevnet i Kina på tiden 47,27 sekunder. Det er raskere Warholms personlige rekord på 47,64.

Men Warholm sier til NTB at han aldri før har brydd seg mindre om hva Samba gjør enn nå. Men det er nytt av året.

– I fjor var det litt annerledes. Da stresset jeg masse for å finne ut hva jeg måtte gjøre for å ta innersvingen på han, sier Dimna-løperen som sier at det er lite han kan gjøre med hva konkurrentene driver med.

Blitt en bedre idrettsmann

Men fortsatt er Samba i tankene til Warholm. Nordmannen må innrømme at han av og til tenker litt på konkurrenten.

– Jo, litt. Men mye mindre enn før. I fjor var det på netthinna hele døgnet, men nå ofrer jeg veldig lite tanker på det. Jeg kjenner at det gjør at jeg er på en bedre plass, at jeg slapper mer og koser meg med det jeg driver med.

– Kommer det av at du har blitt mer voksen i gamet?

– Jeg tror det. Det er viktig for meg å huske at det var en tid da jeg var fornøyd uten å levere. Det er viktig å være tilfreds med hverdagen, uansett om det er prestasjoner eller ikke inne i bildet. Og det har jeg funnet ut av nå.

– Jeg tror jeg vokste mye på året i fjor. Det har gjort meg til en bedre idrettsmann, egentlig.

Spilt kortene smart

Warholm sesongdebuterer i Diamond League-stevnet i Stockholm neste torsdag. Selv om han føler at formen er god, er han spent. Svaret får han ikke før han stiller til start.

– Nei, man gjør jo ikke det. Det blir stang inn på noen, stang ut på andre. Det er sånn det er. Formen, og alt det som må til, er litt vanskeligere å prikke inn enn man skulle tro. Spesielt når man kommer opp på et høyt nivå, da er det vanskelig å skille.

– Men jeg tror vi har spilt kortene våre ganske smart, at vi er klare.

Må finne den gode følelsen

Sesongens høydepunkt er VM i Doha i september / oktober. Inn mot mesterskapet er gode erfaringer i sesongen viktig. Og den gode følelsen kan han like gjerne starte å hente i Stockholm neste uke, og i Oslo i juni.

– Jeg bygger selvtillit på de tidene jeg gjør og hvordan prestasjonen føles. Jeg jakter den gode følelsen, og det blir spennende om jeg gjør det i Stockholm. Men det er klart at det blir viktig å få en smooth start på sesongen. Men hvis man ikke gjør det må man håndtere det også.

Uansett resultat i den svenske hovedstaden stiller 23-åringen til start på Bislett Games 13. juni.

– Det er alltid ekstra gøy, ekstra nervepirrende. Jeg ønsker selvfølgelig å vinne, men jeg vet det blir tøft, mest sannsynlig tøffere enn noen gang. Så da må jeg meg sammen, men det blir en fantastisk opplevelse, avslutter han.

(©NTB)