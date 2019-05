Tre Kronor utslått av Finland i ishockey-VM

NTB Sport

Sverige hadde vunnet de to siste VM-turneringene og jaget hat trick i Slovakia med 21 NHL-proffer i troppen. Finland hadde bare to NHL-proffer og var nærmest avskrevet før turneringen. Likevel er det finnene som skal spille semifinale mot Russland lørdag.

Finnene fikk en god start da Niko Mikkola scoret etter ett minutt, men Sverige slo raskt tilbake og utlignet ved John Klingberg rett etterpå. Favoritten gikk til første pause med ledelse etter at Patric Hörnqvists pasning traff en finsk skøyte og havnet i mål.

Da supertalentet Elias Pettersson raidet, fintet bort både utespillere og keeper og gjorde 3-1, regnet de fleste med at det var avgjort. Finnene ville ikke være med på det, og to raske mål av Petteri Lindbohm og Jani Hakanpää ordnet 3-3. Likevel ledet Sverige etter en midtperiode finnene dominerte stort. Erik Gustafssons traff kameraet midt i mål og lurte dommerne til å tro at det var et stolpeskudd, men etter videodømming ble 4-3-målet godkjent.

Sverige klarte ikke å forsvare den ledelsen. Marko Anttila tvang fram forlengning da pirket pucken i mål etter at Lundqvist ga to returer og pucken spratt uheldig på en svensk spiller. Da gjensto bare 1.29 minutt.

I tre mot tre i forlengningen ble Manninen matchvinner da han førte pucken fra egen sone. Svenskene ventet på at han skulle passe, men i stedet skjøt han i motsatt kryss. Da var det spilt 1.37 i sudden death.

Lundqvist levde ikke opp til ryet som toppkeeper torsdag og greide ikke å stoppe skuddet selv om det kom fra spiss vinkel og han var udekket. For Sverige betyr kvartfinaletapet at VM endte med fiasko.

Finland møter i lørdagens semifinale et russisk lag som har vunnet alle sine åtte kamper i VM, mens Canada spiller mot et Tsjekkia som slo Tyskland 5-1 med fire mål i siste periode.

