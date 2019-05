Tidligere sykkelpresident risikerer å miste verv på livstid

NTB Sport

Det melder VG. Anmeldelsen, som er levert av region sør i Norges Cykleforbund, ble sendt til domsutvalget i Norges Idrettsforbund tidligere denne uka.

– Vi mener dette er en viktig prinsippsak. Idretten har et lovverk som ikke er til for pynt, men for å følges, sier Terje Johnsen i region sør til avisen.

I februar anmodet styret i regionen at sykkelforbundet skulle anmelde den tidligere sykkelpresident inn for NIFs domsutvalg, men forbundet avslo anmodningen. Nå har regionen selv levert en anmeldelse.

NTB og VG har gjort gjentatte forsøk på å få tak i Tiedemann Hansen uten å lykkes. I februar forholdt 62-åringen seg rolig til regionens anmodningsvedtak.

– Dette tar jeg med knusende ro. Jeg er ikke engstelig for det. Men utover det ser jeg ingen grunn til å kommentere det, sa den tidligere sykkelpresidenten.

Sakens kjerne er det økonomiske rotet som oppsto etter sykkel-VM i Bergen i 2017. Da var Tiedemann Hansen sykkelpresident, styreleder i arrangørselskapet og styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet.

Arrangørselskapet Bergen 2017 AS ble begjært konkurs i februar 2018. Måneden etter ble Jan-Oddvar Sørnes valgt som ny president. I desember meldte Bergens Tidende at selskapet skyldte 108 millioner kroner til 107 ulike kreditorer.

Mulige sanksjoner etter idrettsforbundets reglement er deriblant bøtelegging, irettesettelse og tap av tillitsverv, samt retten til å ha tillitsverv.

