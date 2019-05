Knappe cupseirer for Brann og Strømsgodset

NTB Sport

Brann var klarte bedre enn 2.-divisjonsklubben Åsane og skapte drøssevis med sjanser, men mange mål ble det ikke. Først 12 minutter ut i 2. omgang satt den for storebror da Henrik Kjelsrud Johansen stanget Petter Strands corner i nettet på Myrdal. Strands corner havnet i en klynge foran mål, og Johansen heading kom fra fem meters hold.

På 2-0-målet i det 75. minutt var rollene snudd om. Henrik Kjelsrud Johansen var servitør da Petter Strand scoret. Også denne gangen kom scoringen etter et hodestøt. Flere mål kom det ikke på Åsanes kunstgressbane.

Strømsgodset var heller ikke spesielt effektive i bortekampen mot 3.-divisjonslaget Ullern fra Oslo vest. Ullern hang bra med lenge, men eliteserien avgjorde da Herman Stengel forsøkte et skudd som gikk via blokka og havnet hos Mounir Hamoud. Han lobbet ballen elegant over Ullern-keeper Johan Halvorsen Mork. Det ble heller ikke enklere for hjemmelaget da Harold Mufoncol pådro seg sitt annet gule kort rett før pause. Med ti mann ble det tungt mot elitelaget fra Drammen.

Sebastian Pedersen ble felt og fikk straffe tre minutter ut i overtiden. Pedersen tok selv straffesparket og bommet. Den knappe 1-0-seieren forteller at heller ikke Strømsgodset hadde noen stor dag på banen.

Fartsfylt

Bare tre spillere var igjen fra startoppstillingen fra mandagens hjemmekamp mot Viking i Eliteserien uten at det var særlig synlig da Molde gjestet nordmørslaget Sunndal og vant 4-0. Vegard Forren, Martin Bjørnbak, Mattias Moström og resten av Molde-laget ble for sterke for 3.-divisjonslaget Sunndal.

Samtlige scoringer kom før pause. Høyreback Christoffer Remmer var først ute, vikarierende midtspiss Leke James fulgte opp, og de to siste kom ved 17-åringen Jakob Nyland Ørsahl som fikk sjansen fra start på venstresiden av Moldes angrep.

Små problemer

Viking hadde heller ingen vesentlige problemer i sin bortekamp mot 3.-divisjonsklubben Hinna, som ble slått 4-1. Samúel Kári Fridjónsson scoret i det 20. og 37. minutt, og mellom der puttet også Zlatko Tripic slik at det sto 3-0 til Viking til pause.

Alf Jakob Aano reduserte bare to minutter ut i 2. omgang, men Zlatko Tripics annen scoring etter pause gjorde at Viking vant med tre måls margin.

Bodø/Glimt tapte for Strømmen onsdag og ble den eneste klubben fra Eliteserien som ikke tok seg til 3. runde. De 15 andre er videre.

(©NTB)