Ishockey-VM: Canada utlignet 0,4 sekund før slutt, vant i forlengning

Damon Severson fikk skuddsjanse fra blålinja da klokka var i ferd med å tikke ned til null i Kosice. Hans første skudd traff en sveitsisk skøyte, men han fikk pucken tilbake og prøvde igjen. Pucken traff keeper Leonardo Genoni, hoppet over beinet hans og skle inn i mål.

Dommerne måtte se video i flere minutter før de avgjorde at tiden ikke var ute før skuddet gikk i mål. Det var 0,4 sekund igjen da Canada utlignet til 2-2.

I forlengningen ble det spilt sudden death med tre mot tre. Sveits kom til flere farlige sjanser, men så gjorde de en feil i midtsonen, og Pierre-Luc Dubois stormet inn i sveitsisk sone. Han serverte en pasning på køllebladet til Stone, som bare kunne styre inn vinnermålet etter 5.07.

Dermed er begge gruppevinnerne fra det innledende spillet klare for semifinale i VM. I Bratislava tok Russland sin åttende strake seier med 4-3 over USA.

Nikita Gusev, Mikhail Sergatsjov, Kirill Kaprizov og Mikhail Grigorenko scoret for russerne, som tok ledelsen etter 1.07 minutt og aldri ga den fra seg selv om amerikanerne ikke lot seg riste av for godt.

De transatlantiske lagene så ut til å skulle feies ut av VM med noen minutters mellomrom. Da russerne jublet for seier, ledet Sveits 2-1 over Canada med et par minutter igjen.

Sveits tok ledelsen to ganger, først ved Sven Andrighetto med 1.54 igjen av første periode. Stone utlignet tidlig i midtperioden, men i den perioden var sekundene på sveitsisk side da Nico Hischier satte inn en keeperretur fra nesten død vinkel tre sekunder før periodeslutt.

2-1-ledelsen holdt helt til de fleste trodde kampen var over. Genoni, som reddet 39 avslutninger i en kamp der Canada vant skuddstatistikken 42-24, greide ikke å få til redningen som ville sendt Sveits til semifinale.

Etter nederlaget satte flere av sveitserne seg ned og gråt av skuffelse.

Senere torsdag møtes Sverige og Finland i en nordisk duell, mens Tsjekkia og Tyskland gjør opp om den siste semifinalebilletten.

