Svensk trenerduell kan bli Norges nøkkelkamp i VM

Det blir en svensk trenerduell der Sjögren og Thomas Dennerby skal knive om å gi sitt lag overtaket i kampen om å følge gruppas store favoritt og VMs vertsnasjon Frankrike videre i mesterskapet.

– Åpningskampen er alltid viktig. I VM går de tre beste treerne videre, så betydningen av den første kampen er kanskje ikke like stor som om vi måtte bli blant de to beste, men vår ambisjon er å gå fra Nigeria-kampen med et godt resultat og få en god start i VM, sier Sjögren til NTB.

Det er ikke tilfeldig at Norge har valgt Sør-Afrika som sin siste oppkjøringsmotstander før alvoret starter. Den kampen spilles i Amiens 2. juni, seks dager før avspark mot Nigeria.

– Vi ville ha et afrikansk lag, selv om de spiller litt forskjellig. De har afrikansk fysikk og hurtighet. Det ønsker vi å kjenne på før vi møter Nigeria, sier landslagssjefen.

Sliter fortsatt

Dennerby var Sveriges landslagssjef fra 2005 til 2012, med VM-bronse i 2011 som høydepunkt. Han har jobbet med Nigeria i halvannet år og har formodentlig gjort mye for å bøte på den manglende organiseringen som har kostet den nidoble afrikamesteren suksess i VM og OL. Nigeria har i likhet med Norge vært med i alle VM. Først i 2015 ble det avansement fra gruppespillet, men laget tapte klart i første cuprunde.

– Vi synes fortsatt de har problemer med organiseringen, selv om Thomas er dyktig til å organisere lag. Han har en stab som også er fra mitt hjemland og flinke med lagutvikling, men hittil har vi sett ganske store svakheter på det punktet, sier Sjögren til NTB.

– Likevel er det en stund igjen til VM, og det jobbes sikkert godt under Nigerias oppkjøringsleir. Vi får se hva som skjer i tiden som er igjen. De har iallfall gode spillere individuelt, sier han.

Farlige spisser

En av dem er Asisat Oshoala fra Caroline Graham Hansens nye klubb Barcelona. 24-åringen hevet det spanske laget da hun ble byttet inn i mesterligafinalen og scoret også lagets trøstemål mot slutten av kampen.

– Hun er et godt eksempel. De har fysisk sterke spillere og er også ganske direkte i spillet. De liker å spille opp på sine dyktige spisser, og så lar de dem true og gjøre ganske mye alene, sier Sjögren.

I Nigeria-troppen som lader opp i Østerrike er også Lisa-Marie Utlands nye lagvenninne Anam Imo. 18-åringen er hentet til Rosengård for å erstatte den meritterte veteranen Anja Mittag, som har lagt opp. Imo ble byttet inn for Utland i mandagens toppkamp mot Linköping.

– Hun har god fysikk, grei teknikk og er stor og sterk, sier Utland om Imo.

I troppen på 27, som skal reduseres med fire før avreise til Frankrike, er også Ngozi Ebere fra Arna-Bjørnar og Rasheedat Ajibade fra Avaldsnes. Utenlandsproffene er i klart overtall.

– Nigeria kommer til å bli en tøff motstander, og en litt uberegnelig motstander. Enten er de veldig lette å analysere eller veldig vanskelige, sier Sjögren.

