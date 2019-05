Norsk kjempetalent fikk proffkontrakt

NTB Sport

Avtalen med Sunweb, som har blant andre stjernene Tom Dumoulin og Michael Matthews i stallen, gjelder i to år fra 2021, skriver TV 2.

Inntil da skal han fortsette å sykle for norske Uno-X.

Til TV-kanalen sier 20-åringen at han skrev under for Sunweb fordi han har troen på lagets opplegg og planene det har for ham.

– Vi deler den samme filosofien, som handler om å tenke langsiktig. Det er først om noen år at jeg virkelig skal prestere. Nå kan jeg beholde roen et par år til, og så får jeg en kanonmulighet fra 2021, sier Leknessund.

