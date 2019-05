Hegerberg fikk høythengende BBC-pris

NTB Sport

Hegerberg får prisen, som deles ut på bakgrunn av stemmer fra fotballfans verden over, bare få dager etter at hun scoret tre ganger og ble den store helten da Lyon slo Barcelona i mesterligafinalen.

– Dette er en berg-og-dalbane av følelser. Det føles fantastisk, sier Hegerberg til BBC om tildelingen.

Den danske landslagsstjernen Pernille Harder endte på andreplass i avstemningen. Australske Sam Kerr fulgte deretter.

Hegerberg fikk også den prestisjetunge prisen i 2017.

– Det et en stor ære å vinne denne for andre gang, sier hun.

Eventyr

Også 23-åringens Lyon-lagvenninne Saki Kumagai var nominert til prisen.

– Saki er romkameraten min. Jeg kjenner godt til fotballferdighetene hennes og hva hun har bidratt med for laget vårt. I tillegg taler det for seg selv at hun er kaptein for det japanske landslaget, sier Hegerberg.

BBC-avstemningen om hvem som skulle kåres til årets spiller var for øvrig avsluttet i forkant av Hegerbergs hat trick i mesterligafinalen sist helg.

Mesterligaeventyret sier hun følgende om til BBC:

– Noen ganger tenker jeg «er jeg i stand til å få til noe sånt?", og en del av meg svarer «absolutt, klart det», mens en annen del sier «du er gal, ikke sett deg selv i en sånn situasjon før du er der».

Målrush

23-åringen står bokført med 53 mål for Lyon i alle konkurranser denne sesongen. Med det har hun bidratt sterkt til at Lyon igjen har gjort rent bord denne sesongen.

Både den franske ligaen, den franske cupen og mesterligaen endte i triumf.

Hegerberg har takket nei til spill for Norge og blir dermed ikke å se i sommerens VM-sluttspill i Frankrike.

