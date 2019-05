Hamilton i sorg etter Laudas død

NTB Sport

Den østerrikske bilsportlegenden var tilknyttet Mercedes-stallen som styreleder. Han døde mandag etter langvarige helseproblemer, 70 år gammel.

Hamilton skrev på sosiale medier at han aldri ville blitt Mercedes-fører om det ikke var for Lauda, og at han kommer til å savne «våre samtaler, å le sammen og de store klemmene etter seirene våre».

Den britiske femdobbelte verdensmesteren var en av førerne som skulle vært med på onsdagens pressekonferanse i Monaco, men Mercedes-stallen ba ham fritatt.

– Vi ba om at han skulle slippe på grunn av omstendighetene, og FIA gjorde et unntak, meldte stallen.

Lagkamerat Valtteri Bottas tok Hamiltons plass på en pressekonferanse som handlet mest om Lauda.

– Han var en viktig del av Mercedes-familien og betydde mye for alle i teamet. Alt han oppnådde og måten han overvant motgang var en stor inspirasjon for meg, sa finnen om Lauda.

Niki Lauda ble stygt skadd i en ulykke under Tysklands Grand Prix i 1976, da han var regjerende verdensmester. Han pådro seg alvorlige brannskader og fikk livsvarige lidelser fordi han pustet inn overopphetede og giftige gasser. Likevel kom han tilbake og vant nye VM-titler i 1977 og 1984.

