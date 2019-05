Glimt ut av cupen, flere eliteserielag slet seg videre

NTB Sport

De ti andre toppserielagene som var i aksjon tok seg videre, men noen av dem med et nødskrik. Kristiansund avgjorde for eksempel på overtid i 2. ekstraomgang mot Brattvåg.

To innbyttere avgjorde for Strømmen, som er tredje sist i 1. divisjon og 26 plasser bak Bodø/Glimt i det norske seriesystemet. Mustapha Achrifis hjørnespark ble nikket inn av Håvard Thun to minutter på overtid i første ekstraomgang.

Øystein Vestvatn ga Strømmen en fortjent ledelse mot et blekt Glimt-lag, også han med hodet, men José Isidoro utlignet ni minutter før full tid med et fantastisk volleytreff. Det berget ikke gultrøyene onsdag.

– Jeg er skuffet, men jeg fryktet kampen. Det var en litt sliten gjeng og ikke den rette miksen i laget. Så kom vi under, og de la seg lavt. Jeg er skuffet over at vi mistet initiativet etter at vi fikk utligningen, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til NTB.

Liridon Kalludra ble helten for Kristiansund da da Brattvåg, som er på nedre tabellhalvdel i sin 2.-divisjonsavdeling, ble slått. Han skaffet først straffesparket Flamur Kastrati omsatte i utligningsmålet. Deretter avverget han straffesparkkonkurranse ved å drible flere motspillere og skyte i krysset i det 121. minutt.

Kjetil Rekdals sønn Niklas ga Brattvåg ledelsen i det 57. minutt, men det ble bare nesten for hjemmelaget.

Trøbbel for flere

Tromsø lå under for Melbo i nesten en omgang, men vendte til 2-1-seier og sørget for at iallfall ett av de nordnorske eliteserielagene er med videre i turneringen. Karl-Christian Karlsen ga Melbo ledelsen etter et langt framspill i det 20. minutt, men Brayan Rojas og August Mikkelsen vendte kampen. Superveteran Morten Gamst Pedersen hadde målgivende gjennomspill til vinnermålet.

Haugesund scoret først i bortekampen mot Sotra, men Kristoffer Stava utlignet for hjemmelaget. Det sto 1-1 til det var spilt en drøy time, men to scoringer av Kevin Krygaard berget 3-1-seier for gjestene.

Rosenborg slet lenge mot 3.-divisjonslaget Tiller, men vant til slutt 3-0. To raske mål av Erik Botheim og Birger Meling om lag kvarteret ut i 2. omgang avverget faren for en ny RBK-nedtur, og Gjermund Åsen satte punktum rett før slutt. Nicklas Bendtner var heller ikke denne gang med i troppen, og han må ha tenkt sitt da laget brukte 57 minutter på å få ballen i mål.

Cupfest i Østfold

Hele 6087 tilskuere fylte tribunene og skapte stemning da Fredrikstad tok imot Sarpsborg. Hjemmelaget hang med lenge, men klarte ikke å detonere en cupbombe da Sarpsborg vant 2-0. Steffen Lie Skålevik sendte eliteserielaget i ledelse tidlig i 2. omgang etter å ha blitt flikket gjennom av Lars-Jørgen Salvesen, og sistnevnte doblet etter en opprulling i det 82. minutt.

Tilskuertallet var det suverent største onsdag. Nærmest var de 2512 som så Rosenborg slå Tiller.

Bård Finne gjorde hattrick da Vålerenga slo Eidsvold Turn 5-0. Mathias Vilhjalmsson scoret ledermålet i det 11. minutt, men hjemmelaget misbrukte et straffespark og fikk et mål annullert før pause. Etter pause scoret Finne tre og Vilhjalmsson en gang.

Lillestrøm og Odd scoret begge før det var spilt ti minutter og ga aldri fra seg overtaket på vei mot henholdsvis 4-1 over Kvik Halden og 2-0 over Arendal. Daniel Gustavsson scoret to ganger for LSK etter Thomas Lehne Olsens ledermål. Odd tok ledelsen da keeper Leopold Wahlstedts klarering traff Tobias Lauritsen i hodet og spratt i mål. Torgeir Børven punkterte kampen.

Mjøndalen scoret også tidlig mot Pors i en kamp som endte 4-2, men hjemmelaget hang lenge med, og Granit Shala reduserte både til 1-2 og 2-3. Jibril Bojangs 4-2-mål i det 69. minutt fjernet spenningen.

Ranheim vant 3-0 over Nardo. Lenge så Torbjørn Lysaker Heggems mål til å bli kampens eneste, men eliteserielaget økte to ganger i kampens fem siste minutter.

Stabæk tok seg videre tirsdag, og dermed er 11 eliteserielag videre, ett ute. Brann, Molde, Strømsgodset og Viking skal i aksjon torsdag.

(©NTB)