Det gir 2-0 i kamper i best av tre-serien. Storhamar vant keeperkampen ganske klart på hjemmebane. Chana Masson spilte strålende. Det var et svært viktig bidrag for at kampen ble så jevn som den ble.

Vipers' førstemålvakt Katrine Lunde så kampen fra sidelinjen. Hun ødela kneet alvorlig i mesterligasluttspillet forrige helg.

Tirsdag ledet Vipers 14-11 ved pause, og det det ble svært spennende mot slutten. Vipers ga fra seg en klar ledelse to-tre ganger.

