Giroud forlenget med Chelsea

NTB Sport

Han kom fra London-rival Arsenal i overgangsvinduet i januar 2018 og har spilt 62 kamper for de blå siden den gang. 17 mål har det også blitt.

I fjor sommer var spissen med på det franske laget som tok hjem VM-tittelen i Russland.

– Jeg er glad for å ha skrevet ny kontrakt. Jeg ville helst fortsette ett år til, og jeg har fra første stund følt meg som en del av laget og Chelsea-familien. Jeg håper på flere trofeer i framtiden, sier Giroud ifølge Chelseas hjemmeside.

Første sjanse blir nettopp mot gamleklubben Arsenal. De to London-lagene barker sammen i europaligafinale i Baku neste onsdag.

– Vi er fornøyde med at Olivier fortsetter å være Chelsea-spiller nok en sesong. Etter at han kom hit for 18 måneder siden har han vært tålmodig og ventet på muligheten. Han har vist at han fortsatt er i stand til å levere positive ting for laget, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaja.

