NTB Sport

Lauda ble verdensmester i formel 1 tre ganger (1975, 1977 og 1984), de to siste etter at han ble alvorlig skadd i en stygg ulykke på Nürburgring under Tysklands Grand Prix i 1976.

– Det er i dyp sorg vi kunngjør at vår ekslede Niki er gått bort med familien rundt seg 20. mai 2019, heter det i meldingen, gjengitt blant annet i Die Presse.