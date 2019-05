Barcelona-Caro: – Håper det skaper drømmer hos de unge

NTB Sport

Fotballkarrieren som startet i Lyn har nå ført henne til verdens kanskje aller mest sagnomsuste klubb.

– Det har vært en lang vei, men jeg synes det er kult å kunne si at jeg har klart det og få lov til å spille for en klubb som Barcelona. Og så håper jeg at det bidrar til nye drømmer hos unge jenter og gutter så de trener nok til å komme seg ut og spille for de klubbene de ønsker, sier hun til NTB.

Etter fem suksessrike år i Wolfsburg besluttet hun å søke nye utfordringer.

– Jeg følte at det var tid for å gjøre noe nytt. Noen ganger trenger man nye impulser for å ta nye steg, og nå var tiden kommet for min del, sier hun.

Graham Hansen hadde mange alternativer i jakten på en ny klubb, men til sist var ikke valget vanskelig.

– Jeg hadde en god følelse for Barcelona hele tiden. Det var også der jeg følte meg mest hjemme, så da falt valget naturlig nok på det. Jeg er veldig trygg på at det er det riktige for meg.

Passer godt

Det er også landslagssjef Martin Sjögren, som tirsdag kunne glede seg over å ha en fulltallig og skadefri tropp i aksjon under VM-oppkjøringsleirens aller første økt på Ullevaal stadion.

– Jeg tror det blir en kjempebra overgang. Wolfsburg er en av de største kvinneklubbene i verden, men Barcelona er en av de største klubbene totalt sett. De øker ytterligere sin satsing på kvinnelaget og sier at målet er å vinne Champions League i nær framtid. Barcelona følger samme spillemodell uansett om det er menn eller kvinner, og i den modellen passer Caroline veldig godt inn, sier han til NTB.

– Caroline passer bra for Barcelona, og Barcelona passer bra for Caroline.

Det tror hovedpersonen selv også, og hun gleder seg til å ta fatt i sin nye klubb.

– Det er stor stas å være den første norske spilleren i Barcelona, og jeg er veldig stolt over at jeg skal spille for den klubben, sier hun.

Helt klar for VM

Først er det imidlertid VM-sluttspill med Norge, og det trigger henne veldig etter at hun mistet forrige VM-turnering på grunn av kneproblemer. Det var en kjempeskuffelse.

– Det var på en måte et karrierevalg jeg gjorde da jeg sa fra at jeg ikke var frisk nok til å være med til Canada for fire år siden. Det var selvfølgelig veldig tungt, men nå er jeg klar og gleder meg veldig til å være med å bidra i VM, sier hun til NTB.

Skader har ødelagt for henne også andre ganger i karrieren, men nå kommer hun til VM-samling uten skavanker og med en kropp som er klar til å fortsette å prestere etter en lang klubbsesong.

– Jeg har vært skadefri lenge, og jeg vil ikke si at det er så mye slitasje heller. Jeg føler meg bra og er klar for å gjøre mitt beste.

Hun bidro som 18-åring til Norges EM-sølv i 2013, men uten henne ble det tap i første cuprunde i forrige VM-sluttspill. For to år siden kunne heller ikke Caroline Graham Hansen forhindre at det ble norsk fiasko i EM-sluttspillet med tre strake tap i gruppespillet.

Motiverende mål

Nå går de norske til VM med et uttalt mål om å ta medalje.

– Vi mener det er realistisk. Det vil alltid være lett å være etterpåklok når man har fasiten, men vi går inn med tro på at vi kan komme i en «flow» hvor vi kan få det til. Selvfølgelig forstår vi at vi møter mange gode lag, men vi har satt oss et mål som trigger, sier hun.

– Høye mål gir oss forventninger og fører til økt motivasjon og ansvar for å gjøre en god jobb inn mot VM. Det var det som gjorde at vi ønsket å sikte så høyt. Vi har vist at vi kan prestere veldig godt. Nå må vi gjenskape det, så får vi se om vi klarer å nå målet.

