Arsenal-stjerne frykter for egen sikkerhet, spiller ikke europaligafinalen

Arsenal bekrefter tirsdag i en uttalelse på eget nettsted at Mkhitaryan blir igjen i London når laget setter kursen for Aserbajdsjans hovedstad Baku.

London-klubben har uttrykt bekymring rundt sikkerheten til den armenske midtbanemannen gitt den politiske spenningen mellom Armenia og Aserbajdsjan. Nylig ble Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bedt om å garantere for Mkhitaryans sikkerhet.

Samtaler skal ha pågått den siste tiden i sakens anledning.

Lei seg

Nå har Arsenal kommet fram til at Mkhitaryan blir hjemme.

– Vi har undersøkt grundig alle muligheter for at «Micki» kan være en del av troppen, men etter å ha diskutert med Micki og hans familie har vi i fellesskap kommet til enighet om at han ikke reiser, heter det i tirsdagens uttalelse.

Hovedpersonen er også lei seg.

– Etter å ha vurdert alle muligheter har vi tatt den vanskelige beslutningen om at jeg ikke reiser med laget til europaligafinalen mot Chelsea, skriver han på Twitter.

Armeneren legger til at det smerter å gå glipp av det som ville vært et stort høydepunkt.

Uttrykte bekymring

Arsenal opplyser videre at klubben overfor UEFA har uttrykt sin bekymring rundt situasjonen til spilleren som har vært viktig på lagets vei til finalen.

– Vi er svært lei oss for at en spiller går glipp av en europeisk finale på grunn av slike omstendigheter, i og med at dette er en anledning som kommer sjelden i løpet av en fotballkarriere, skriver Arsenal.

Aserbajdsjans idrettsminister Azad Rahimov sa nylig at det ikke vil bli problemer rundt Mkhitaryans deltakelse i kampen.

