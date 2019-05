Kulturdepartementet med millionstøtte til nytt toppidrettssenter

NTB Sport

Det er første gang at regjeringen gir en tilleggsbevilgning fra spillemidlene til toppidretten. Normalt får norsk idrett tilført midler fra spillemidlene én gang i året.

Mandag holdt Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund (NIF) og kulturminister Trine Skei Grande (V) pressekonferanse der de meddelte at regjeringen går inn med 3 millioner kroner av spillemidlene til et forprosjekt i arbeidet med å realisere et nytt nasjonalt toppidrettssenter.

Idrettsforbundet bidrar med et tilsvarende beløp.

– Først og fremst er dette en ny milepæl for norsk idrett. Disse pengene, til sammen 6 millioner, gjør at vi kan sette oss ned og lage en ordentlig plan og en behovsanalyse over hva vi trenger i framtiden for å levere de resultatene som er forventet av norsk idrett, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

Ser behovet

Kulturminister Grande anerkjenner behovet for å oppgradere og fornye toppidrettssenteret i Oslo.

– Olympiatoppen og toppidrettssenteret på Sognsvann har en stor del av æren for at Norge gjør det godt i internasjonal toppidrett. Toppidrett er en del av den statlige idrettspolitikken, og jeg ønsker å bidra til at vi også i framtiden kan oppleve norske idrettsprestasjoner i verdensklasse, sier Grande.

Hun understreker samtidig at tilskuddet til forprosjektet ikke innebærer noen lovnad om videre støtte til prosjektet med et nytt toppidrettssenter.

Roser kulturministeren

3 millioner kroner er heller ikke mye penger i den store sammenhengen – det har vært antydet at hele prosjektet får en prislapp på én milliard – men kulturministeren sender et viktig signal med den historiske bevilgningen.

– Vi er veldig glade for det kulturministeren gjorde i dag. Og så vet vi at de forbereder seg til å skrive en ny idrettsmelding. Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med Trine Skei Grande, og jeg opplever at hun lytter og ser på rammevilkårene for norsk idrett og norske idrettsutøvere med mål om å legge forholdene bedre til rette for framtidige toppidrettsutøvere, sier Tvedt.

Ikke minst er det viktig å få den nødvendige støtten til å starte forprosjektet i en sak som er jobbet med i mange år allerede. Målet med det nye toppidrettssenteret er naturlig nok at Norge skal slå fra seg i store, internasjonale mesterskap også i framtiden.

– Vi har ikke mye tid å miste om vi skal holde tritt med andre nasjoner på utviklingsbiten. Vi er langt bak når det kommer til penger som brukes på toppidrett. Vår styrke har vært det fellesskapet som er på Olympiatoppen, i tillegg til de åtte regionale toppidrettssentrene. Men vi er nødt til å utvikle oss for å holde følge med de nasjonene vi konkurrerer mot, sier idrettspresidenten.

– En stor seier

Kommende helg er det idrettsting på Lillehammer, og Tvedt er glad for å kunne reise dit med en fersk melding om at arbeidet med et nytt toppidrettssenter kan starte.

– Det er særdeles viktig at de (regjeringen) går om bord. Og jeg er også glad for at blant andre Norges idrettshøgskole er med i prosjektgruppen. Og for meg som skal på tinget, må jeg nok si at dette er en av de største seierne jeg har fått til, sier idrettspresidenten.

NIFs valgkomité har innstilt Sven Mollekleiv som ny idrettspresident, mens Berit Kjøll nylig dukket opp som motkandidat. Tvedt ønsker å fortsette i toppjobben, men er foreløpig ikke foreslått som kandidat.

