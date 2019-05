Koepka vant PGA-mesterskapet med kniven på strupen

NTB Sport

Tittelforsvarer og verdenstreer Koepka gjorde den siste halvtimen svært spennende for alle, ikke minst for seg selv, før han klarte å vinne foran verdensener Dustin Johnson, som delte andreplassen med tre andre spillere før søndagens finale. Koepka så ut til å miste grepet med bogeys på hulle 11,12, 13 og 14 og Johnsen spiste opp forspranget til det bare var ett slag som skilte de to. Men det holdt til seier for Koepka.

– Dette er definitivt den mest tilfredsstillende seieren jeg har tatt. I dag var helt klart den mest tilfredsstillende dagen, uansett hvor stressende DJ gjorde det, sa vinneren etterpå.

Lettet forsøkte han å beskrive hvordan han opplevde det.

– I dag var ikke min dag, men jeg beit meg fast. Jeg hadde følelsen av at noe bra skulle skje, det måtte det. Jeg ville være tålmodig, ikke frike ut og la noe gå inn på meg.

– Jeg prøvde hele tiden å si til meg selv at jeg hadde en ledelse. Jeg har ikke ord for hvordan det var, det var helt ødeleggende.

Brooks Koepka er den første spilleren som har to store golftitler i to turneringer vunnet rett etter hverandre. Det er hans fjerde majortittel, alle er kommet i løpet av de siste åtte majorturneringene han har spilt.

Det er det bare tre andre som har gjort før ham: Ben Hogan, Jack Nicklaus og Tiger Woods.

Førstepremien han innkasserte søndag er på 2 millioner dollar, og i juni går han for sin tredje strake US Open-tittel.

