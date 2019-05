Cavendish sykler Tour of Norway

NTB Sport

Det bekrefter også den tidligere superspurten selv på sin Instagram-konto.

Mark Cavendish var en fryktet spurter, men har de siste sesongene slitt tungt på grunn av sykdom. VM-vinneren fra København i 2011 har Tour de France og VM på hjemmebane i Harrogate i slutten av september som sine store mål.

Tour of Norway går fra 28. mai til 2. juni og blir et steg på veien mot å finne formen til Tour de France.

Dimension Datas sportsdirektør Gino van Oudenhove bekrefter at sykkelstjernen kommer til Norge.

– Dette er fortsatt en del av prosessen for å få ham bra igjen. Han trenger løp for å komme på topp igjen. Vi ønsker å få han opp på nivå og vinne løp. Vi var klar over at ville være en lang prosess, og det er det, sier van Oudenhove til TV 2.

Edvald Boasson Hagen er en av lagets sammenlagtfavoritter i rittet som for første gang kjøres over mer enn fem dager. Rittet har denne sesongen slått seg sammen med Tour of Fjords og starter i Stavanger 28. mai.

Avslutningen er i Hønefoss 2. juni.

Alexander Kristoff deltar for sitt UAE-lag.

(©NTB)