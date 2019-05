War of Will vant Preakness Stakes

NTB Sport

Trener Mark Casse noterte sin første seier i et Triple Crown-løp. Med Tyler Gaffalione på ryggen fikk War of Will en behagelig reise, tok ledelsen ved starten av oppløpet og slo Everfast med en og en kvart lengde.

Bodexpress kastet jockey John Velezquez på vei ut av startboksen, men løp videre med feltet helt til mål. Det var det mest dramatiske ved løpet i Baltimore, en lettelse etter alt som skjedde i Kentucky Derby

Da var Maximum Security først over mål, men ble senere flyttet ned til 17.-plass for å ha hindret War of Will. Dermed ble Country House utropt til vinner. Folkene bak Maximum Security har imidlertid varslet søksmål i jakten på å få hesten gjeninnsatt.

Verken Country House eller Maximum Security startet lørdag. Det er første gang siden 1996 at Kentucky Derby-vinneren ikke har startet Preakness. Det tok litt av glansen av løpet, men det spilte ingen rolle for folkene bak War of Will.

– Dette er enda mer spesielt på grunn av alt vi har vært gjennom. Jeg følte ikke at han fikk sjansen sin i Kentucky Derby, og det var alt vi ønsket. I dag visste han hva han kan, sa Casse.

Improbable var favoritt akkurat som i Kentucky Derby, men ble bare nummer seks. Trenerlegenden Bob Baffert måtte dermed se langt etter sin åttende Preakness-seier.

Storløpshelgen i Baltimore ble skjemmet av at Congrats Girl kollapset og døde etter å ha fullført et rammeløp fredag kveld. Det er mye oppmerksomhet om veddeløpshestenes velferd i USA etter at 23 hester har mistet livet på Santa Anita-banen i California i løpet av bare tre måneder.

(©NTB)