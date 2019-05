Tungt tap for Selnæs og Kamara i Kina

NTB Sport

Shenzhen ledet 1-0 etter scoring av colombianeren Harold Preciado da Dalian-spiller Li Jianbin ble sendt av banen rett før pause etter å ha pådratt seg sitt annet gule kort for ufin behandling av Kamara.

Tross at laget spilte 11 mot 10 greide ikke Shenzhen å øke ledelsen, og i stedet utlignet belgiske Yannick Carrasco for Dalian på straffespark et snaut kvarter før slutt. På overtid ble He Yupeng matchvinner for gjestene.

Sælnes og Kamara spilte hele kampen for Shenzhen, som er på nedre tabellhalvdel med 11 poeng på 10 kamper.

Beijing Guoan, der tidligere Stabæk-spiller John Hou Sæter fortsatt må nøye seg med korte innhopp, topper tabellen etter å ha vunnet alle sine ti kamper så langt. Fredag ble Sæter byttet inn på overtid i 2-1-seieren over Tianjin Tianhai.

