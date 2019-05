Sarpsborg-nedturen fortsetter, tapte hjemme mot Ranheim

NTB Sport

Mads Reginiussen, Ivar Sollie Rønning og Olaus Skarsem satte inn hvert sitt mål da Ranheim tok med seg alle tre poengene fra bortekampen mot Sarpsborg søndag. Sheldon Bateau reduserte for vertene, men det kunne ikke forhindre at Sarpsborg gikk på sesongens fjerde tap.

Dermed har laget fra Østfold, som forrige sesong sjarmerte de fleste i europaligaen, kun tre seiere på de siste 21 kampene. I årets sesong har det kun blitt én seier på ni kamper (1-0 mot Lillestrøm, 14. april), mens forrige sesong ble avsluttet med to seire på de siste tolv kampene.

Dermed sliter de blå fra Sarpsborg i nedrykksstriden. Kun sju av 27 poeng er tatt så langt denne sesongen, og Geir Bakkens mannskap ligger på 14.-plass på tabellen.

Ranheim på sin side tok sesongens tredje trepoenger og har nå ti poeng. Det holder til en plass midt på tabellen.

Takket publikum

Sarpsborg-trener Geir Bakke sier til Eurosport at han ikke var fornøyd med mye av sitt lag, og måtte medgi at Ranheim var det beste laget. Han satte derimot mer pris på publikum som lagde lyd for hjemmelaget kampen gjennom.

– Publikum var helt vidunderlige i dag, de står på i 90 minutter. Vi klarer ikke det samme, sa Bakke.

– Vi må restarte fullstendig, vi må få folk på beina, bli klare i hodene og tenke klart nå, sa den skuffede treneren.

Perfekt chipp

Sarpsborg både burde og kunne tatt ledelsen etter seks minutter da Thomassen la en perfekt pasning til Kristoffer Zachariassen. Bergenseren tok ikke vare på muligheten og satte ballen nærmest upresset utenfor mål.

Da det så ut til å gå mot en målløs omgang var det i stedet gjestene som fant veien til nettmaskene da klokka viste 45 minutter på Sarpsborg stadion.

Erik Tønne fikk ballen til venstre og dro seg inn i banen. En perfekt chipp mot bakerste stolpe senere kunne Sollie Rønning stange gjestene i føringen. Fem minutter ut i annen omgang kontret Ranheim inn kampens andre mål.

Fra høyre la Ola Solbakken et perfekt innlegg til Mads Reginiussen som plasserte ballen mellom Sarpsborg-keeperens bein og i nettet.

Langskudd i mål

Med en halv time igjen av kampen fikk omsider de over 4.000 tilskuerne på Sarpsborg stadion noe å juble for. Nicolai Næss slo et frispark inn i feltet der Bateau hadde kommet seg fri fra sin oppasser og stanget inn reduseringen.

Men det skulle vise seg å bli det siste hjemmefansen skulle juble for i kampen. Kvarteret før slutt førte Olaus Skarsem ballen framover sentralt i banen. 20-åringen hadde flere alternativer, men valgte å dunke til kula fra 20 meter.

Ballen føk utakbart ned i hjørnet til Sarpsborg-keeper Aslak Falch.

Sarpsborg trodde de reduserte få minutter før slutt, men dommeren blåste for offside til Sarpsborg-spillernes store fortvilelse. Dermed tok Ranheim det målscorer Mads Reginiussen til Eurosport kaller en kruttsterk borteseier.

– Vi kjemper knallhardt og vi kontrer dem i senk. Det var ikke to formlag som møttes så det er en sterk prestasjon av oss å dra dette fram. Det kostet mye i dag, men det smaker desto bedre, sa Reginiussen.

Neste seriekamp for Sarpsborg er ikke før 15. juni. Da kommer Odd på besøk. Ranheim skal i aksjon allerede neste helg, da er det hjemmekamp mot Strømsgodset.

