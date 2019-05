Rekordstor ledelse for Koepka i PGA-mesterskapet

NTB Sport

Verdenstreeren ligger an til å ta sin fjerde majortittel selv om han ikke hadde sin beste dag lørdag. Han gikk den tredje runden på 70 slag, som tilsvarer banens par i Bethpage, New York. Hans runde inneholdt tre bogeyer. Totalt er han 12 slag under par etter å ha brukt 63 slag torsdag og 65 fredag.

– Faktisk følte jeg at jeg slo ballen bedre i dag, men vinden gjorde det veldig vanskelig, sa Koepka.

– Jeg var nær birdie på mange hull uten å få det, men det er behagelig å ha sju slags ledelse. Søndag skal jeg prøve å spille stødig, så bør dette gå bra.

Fire spillere deler 2.-plassen: Janewattananond Jazz fra Thailand og amerikanerne Luke List, Dustin Johnson og Harold Varner III.

– Det kreves noe spesielt for å ta igjen Brooks, men det er mulig på denne banen fordi den er så vanskelig, sa verdensener Johnson, mens andre er mindre optimistiske.

– Vi andre spiller egentlig for 2.-plass, sa List.

Koepkas 128 slag på de to første rundene er den laveste score i en majorturnering noensinne.

Søndag spiller han for førstepremien på 2 millioner dollar og for å bli første mann som samtidig er vinner av de to siste utgavene av to majorturneringer. Neste måned jager han sin tredje strake US Open-tittel.

