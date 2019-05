Nytt tap for Solbakkens FCK

NTB Sport

Sist helg tapte Solbakkens menn hele 4-0 for Midtjylland, og søndag gikk klubben på nok et tap i mesterskapssluttspillet. Esbjerg ledet 2-0 etter en halvtime før FCK snudde til 2-3 med 15 minutter igjen.

Et København-selvmål senere var det likt, og nesten tre minutter på overtid dukket tidligere Brann-spiller Rodolph Austin opp. Jamaicaneren headet inn 4-3-scoringen og sørget med det for at Esbjerg gikk opp på 3.-plass i mesterskapssluttspillet.

FCK-tapet er uten betydning ettersom klubben allerede har vunnet superligagullet.

