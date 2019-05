Kompany forlater Manchester City

NTB Sport

Det melder klubben søndag på sitt nettsted. Forsvarskjempen rundet av med hjemlig storeslem. Manchester City vant både serie, ligacup og FA-cup, og det etter å ha innledet sesongen med seier i supercupen (Community Shield).

Totalt spilte Kompany 360 kamper for klubben og scoret 20 mål. Han vant fire Premier League-titler, to FA-cuptitler, fire ligacuptitler i tillegg til to Community Shield-seirer.

– Det har vært mange viktige bidragsytere til Manchester Citys nye storhetstid, men det kan hevdes at ingen har vært viktigere enn Vincent Kompany. Han definerer klubbens essens. I et tiår har han vært livsblodet, sjelen og det bankende hjertet til en fantastisk talentfull stall, sier klubbformann Khaldoon Al Mubarak til mancity.com.

– En sterk røst i garderoben, men en rolig og fattet ambassadør utenfor banen. Vincent kan være like stolt av seg selv som vi er av ham.

Kompany meldte om sin avgjørelse i et følelsesladd innlegg på Facebook.

– Så overveldende det føles, er tiden inne for å forlate City, og hvilken sesong å avslutte med. Jeg føler bare takknemlighet, til alle som støttet meg på reisen i en veldig spesiell klubb. Jeg husker den første dagen like godt som den siste, skrev han blant annet.

En særlig takk rettet han til klubbens supportere for måten han ble tatt imot og støttet gjennom gode og særlig dårlige perioder, til klubbeieren «som forandret mitt liv» og til manager Pep Guardiola og hans støtteapparat.

Kompany varslet at et nytt innlegg om kort tid vil fortelle hvor framtiden hans ligger.

