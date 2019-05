NTB Sport

Rosenborg-treneren har måtte tåle mye kritikk den siste tiden, etter både svake resultater og vraking av Nicklas Bendtner. Før hjemmeoppgjøret mot Mjøndalen søndag hadde RBK kun tatt én trepoenger på de første åtte kampene, men med seieren over bruntrøyene har Rosenborg tatt et stort steg oppover på tabellen.

– Jeg tror ikke det gir meg mer arbeidsro, men det var deilig å endelig vinne en fotballkamp. Det var en del fine angrep vi ruller fint opp, så det var gøy. Det er noe å jobbe videre med, uttalte Horneland til NTB etter oppgjøret.

Søderlund endte måltørken

Bendtner var heller ikke med mot Mjøndalen, og Horneland ville ikke kommentere om Bendtner var til stede på kampen eller om han var i København, som det ble snakk om.

– Jeg kommenterer ikke noe mer utover det. Det er en håpløs situasjon for meg, fortsatte Horneland, som heller ikke vil si noe om Bendtner er en del av troppen til RBK som møter Tiller i cupen onsdag.

Det var en annen RBK-spiss som ble helten søndag. Alexander Søderlund ble matchvinner da han satte inn 3-2 etter pause. Han var iskald og satte inn 3-2. Det var hans første scoring på 224 dager - hans første i 2019.

– Det er et tullete tall med antall dager (siden forrige scoring), for det har vært mye pause. Men det var godt å score. Jeg var veldig heldig der, det var deilig endelig med litt flyt, sa Søderlund til NTB etter kampen.

To raske RBK-scoringer

På Lerkendal søndag var det hjemmelaget som åpnet best og fikk hull på byllen.

Først pirket Tore Reginiussen inn 1-0 etter en corner, før Yann-Erik de Lanlay bare tre minutter senere bredsidet inn 2-0 fra drøye ti meter etter et lekkert RBK-angrep. Mike Jensen fant Vegar Eggen Hedenstad ute til høyre, som banket ballen ut til en vidåpen de Lanlay. Han fikk se ballen gå i mål, selv om det må være lov å sette spørsmålstegn ved keeperspillet til Mathias Eriksen Ranmark.

Gleden var likevel kortvarig for Rosenborg-fansen, som måtte se Stian Aasmundsen redusere fem minutter før pause etter klabb og babb inne i hjemmelagets boks.

Etter pause var det gjestene som kom ut i 100. Tonny Brochmann var nære etter 57 minutter, men forsøket gikk i tverrligger og ned. Dansken gjorde det godt igjen bare åtte minutter senere, da han bredsidet inn utligningen fra kloss hold. Jibril Bojang var også et svært friskt pust for gjestene den halvtimen han fikk på Lerkendal.

Likevel var bare gjestene i himmelen i et drøyt minutt. Mjøndalen-stopperne Sondre Solholm Johansen og Quint Jansen klønet det ordentlig til for seg selv og sørget for at Alexander Søderlund, ut av ingen verdens ting, kom alene med Eriksen Ranmark.

Nære ved på tampen

Mjøndalen presset på for utligning på tampen og var svært nære etter 85 minutter. Joackim Olsen Solberg var årvåken da gjestene fikk frispark på 20 meter og fant Brochmann, som blåste ballen over fra seks-sju meter.

– Vi spiller en god bortekamp. Vi burde scoret flere mål og sluppet inn færre, for vi gjør et par grove feil bakover, uttalte Vegard Hansen til NTB etter kampen og hintet spesielt til 3-2-scoringen, da Sondre Solholm Johansen og Quint Jansen ikke klarte å bli enige om hvem som skulle ta ballen. Det endte med at Søderlund kom alene med Ranmark og satte inn matchvinnerscoringen.

Seieren gjør at Rosenborg har tatt et stort byks vekk fra bunnstriden.

– Det viktigste er at vi som lag klarer å gjøre det godt nok til å vinne fotballkamper, sa Søderlund.

(©NTB)