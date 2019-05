Hertha Berlin hentet Boyata fra Celtic

NTB Sport

Det melder den tyske hovedstadsklubben på sitt nettsted.

Kristoffer Ajer mister dermed en makker i Celtic-forsvaret, mens landslagskollega Rune Almenning Jarstein får forsvarshjelp.

– Vi har lenge hatt Dedryck i kikkerten, og hans kvaliteter har overbevist oss. Vi er sikre på at dette er en virkelig forsterkning for forsvaret vårt, sier Herthas sportsdirektør Michael Preetz.

– Jeg er glad for at overgangen er i orden. Klubben er ambisiøs og har mål jeg kan slutte meg til. Dessuten ble jeg under samtalene med Preetz imponert over hvordan han la fram planene sine, sier den belgiske landslagsspilleren selv.

Han har tidligere spilt for Manchester City, Bolton og Twente. I Celtic har han vært siden 2015. I fjor spilte han flere kamper på Belgias vei mot VM-bronse.

(©NTB)