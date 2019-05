Etterlengtet opptur for Rosenborg, slo Mjøndalen i dramatisk kamp

NTB Sport

Rosenborg-treneren har måtte tåle mye kritikk den siste tiden, etter både svake resultater og vraking av Nicklas Bendtner. Dansken var heller ikke med mot Mjøndalen, men fikk se et Rosenborg som lignet mer på gamle dager den første halvtimen.

Først pirket Tore Reginiussen inn 1–0 etter en corner, før Yann-Erik de Lanlay bare tre minutter senere bredsidet inn 2–0 fra drøye ti meter etter et lekkert RBK-angrep. Mike Jensen fant Vegar Eggen Hedenstad ute til høyre, som banket ballen ut til en vidåpen de Lanlay. Han fikk se ballen gå i mål, selv om det må være lov å sette spørsmålstegn ved keeperspillet til Mathias Ranmark.

Gleden var likevel kortvarig for Rosenborg-fansen, som måtte se Stian Aasmundsen redusere fem minutter før pause etter klabb og babb inne i hjemmelagets boks.

Bojang gnistrende god

Etter pause var det gjestene som kom ut i 100. Tonny Brochmann var nære etter 57 minutter, men forsøket gikk i tverrligger og ned. Dansken gjorde det godt igjen bare åtte minutter senere, da han bredsidet inn utligningen fra kloss hold.

Men gjestene var bare i himmelen i et drøyt minutt. Mjøndalen-stopperne klønet det ordentlig til for seg selv og sørget for at Alexander Søderlund ut av ingen verdens ting kom alene med Eriksen Ranmark. Søderlund var iskald og satte inn 3-2.

Mjøndalen presset på for utligning på tampen og var svært nære etter 85 minutter. Joackim Olsen Solberg var årvåken da gjestene fikk frispark på 20 meter og fant Brochmann, som blåste ballen over fra seks-sju meter.

Seieren gjør at Rosenborg har tatt et stort byks vekk fra bunnstriden.

