Atalanta rystet Juventus, nærmer seg mesterligaspill

Scoringen til Josip Ilicic etter 33 minutter så lenge ut til å bli kampens eneste, men ti minutter før full tid utlignet Mario Mandzukic for hjemmelaget. Juventus har allerede sikret tittelen for lengst, men stilte med alle sine beste spillere søndag.

Atalanta står etter søndagens uavgjort med 66 poeng. Det holder til en tredjeplass. De ligger foran Inter på fjerdeplass på innbyrdes oppgjør. Ned til AC Milan på femte skiller ett poeng.

Med seier hjemme mot Sassuolo i sesongavslutningen neste helg vil det uansett ikke være noen tvil om Atalantas deltakelse i Champions League i 2019/20-sesongen.

Det ligger an til et voldsomt race om hvem som skal ta de to siste mesterligaplassene i Italia. Juventus og Napoli er allerede sikret.

Etter å ha tapt 1-4 borte mot Napoli søndag kveld, er også Inter fortsatt førersetet. De ligger på fjerdeplass ett poeng foran byrivalen. Roma på sjetteplass kan også knipe spill i Europa. De ligger tre poeng bak Inter.

Milano-laget møter bunnlaget Empoli på hjemmebane i siste runde. AC Milan skal på bortetur for å spille mot Spal, mens Roma tar imot Parma.

Inter fikk en grundig leksjon av Napoli søndag. Mål av Piotr Zielinski, Dries Mertens og en dobbel av Fabian Ruiz sørget for stygge sifre for gjestene. Riktignok reduserte urokråka Mauro Icardi på straffespark ni minutter før slutt.

