Vanvittig drama og ekstraomganger da Vipers tok første stikk

Med fem sekunder igjen av ordinær spilletid ble Emilie Hegh Arntzen overfalt av tre Storhamar-spillere, men landslagsspilleren klarte likevel å få av gårde et svært presset skudd. Ballen snek seg i mål, og Arntzen sørget for ekstraomganger etter at Storhamar ledet med fem mål med drøye ti minutter igjen.

– Jeg gjør ikke det der så ofte. Jeg var helt sikker på at det skulle bli frikast, og jeg trodde i hvert fall ikke den skulle gå inn, sa Arntzen til TV 2 etter kampen.

I ekstraomgangene var hjemmelaget sterkest. Nevnte Arntzen scoret tre av målene for Vipers, som til slutt vant 42-40 i et fyrverkeri av en håndballkamp.

– Storhamar er gode. Det blir mye mål. Vi sliter med dem bakover. At vi klarer å snu det er jeg stolt av, for det så mørkt ut da vi lå under med fem, fortsatte Arntzen.

– Den satt langt inne. Jeg må berømme jentene for å stå i. Det har vært en tøff uke, så jeg er veldig glad for at vi vant, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Dermed har Vipers et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Hamar tirsdag.

– Jeg håper vi kan gjøre det litt mindre spennende. Jeg tror ikke det blir noe enkel kamp på Hamar. Vi skal forberede oss godt og fighte skikkelig, sa Arntzen.

Vipers-løst Lunde

Vipers kom rett fra mesterligasluttspillet i Budapest, der laget ble nummer tre etter å ha slått Metz 31-30 i bronsekampen. Likevel kom bronsen med en bismak, for målvakt Katrine Lunde skadet seg stygt da det fremre korsbåndet røk. Trolig går det opp mot ett år før hun kan være fullt tilbake på håndballbanen.

Hun var med på sidelinjen lørdag og så at gjestene fra Hamar spilte meget godt i den første sluttspillsfinalen mot storfavorittene fra Kristiansand. Vipers jakter en trippel, som i fjor, med seier i cupen, serien og sluttspillet. I tillegg ligger det en mesterligaplass i potten for vinneren.

Storhamar-kaptein Betina Riegelhuth måtte ut med en kneskade tidlig i omgangen, men selv uten sin kaptein imponerte gultrøyene. Lagene fulgte hverandre tett gjennom de første 30 minuttene. Guro Nestaker banket inn 18-17-ledelse til gjestene til pause med et skudd fra 15 meter med ett sekund igjen på klokka.

Sist gang lagene møttes vant Vipers 40-18. I lørdagens kamp hadde altså Storhamar scoret like mange på de første 30 minuttene.

Nestaker-show

Vipers kom à jour tidlig i den andre omgangen, men Nestaker var likevel i fyr og flamme og satte inn sitt ellevte mål på elleve forsøk til 26-25 i favør Storhamar med drøye 15 minutter igjen. I tillegg sto veteranen Chana Masson i Storhamar-buret som en levende vegg.

Og da Storhamar scoret tre strake til 29-25 med kvarteret igjen, måtte Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad ta timeout.

Det så ut til å hjelpe. Først økte Storhamar til 30-25 ved Nestaker, før Vipers tok over og var to mål bak med seks minutter igjen. På 33-31 i favør Storhamar spilte gjestene sju mot seks, før et skudd fra Tonje Enkerud gikk i tverrliggeren. Fra egen halvdel satte Emilie Hegh Arntzen ballen i mål til 32-33 med tre minutter igjen.

Minneverdig

I det neste angrepet prøvde Storhamar igjen på sju mot seks, og også denne gang endte Vipers opp med ballen. Arntzen prøvde lykken igjen fra egen halvdel, men bommet.

Så satte Nestaker inn 34-32 i overtall med drøye minuttet igjen. Hegh Arntzen reduserte til 33-34 og utlignet til 34-34 på tampen, og i ekstraomgangene var det hjemmelaget som var sterkest.

Guro Nestaker spilte eventyrlig godt og scoret 17 mål på 21 forsøk. Likevel klarte hun ikke å hindre tap.

– Man er jo ikke fornøyd siden vi tapte, men 17 mål er ganske bra det og. Når jeg ser tilbake på det kommer jeg til å huske det. Men det er utrolig kjipt å tape, sa Nestaker.

Neste kamp i best-av-tre-serien spilles i Hamar tirsdag.

