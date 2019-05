Manchester City lekte seg til nytt trofé med 6-0-seier i FA-cupfinalen

NTB Sport

Cupgullet kommer seks dager etter at Pep Guardiolas mannskap sikret ligagullet i siste serierunde. Allerede i mars var sesongens første trofé et faktum da Chelsea ble slått på straffer i ligacupfinalen.

Lørdag kveld satte FA-cupgullet punktum for en hjemlig trippeltriumf for de lyseblå. Det har ingen engelske klubber på herresiden klart tidligere. Inkludert Community Shield-seieren i august i fjor ble det faktisk full pott med fire engelske titler.

Raheem Sterling (3), David Silva, Kevin De Bruyne og Gabriel Jesus noterte seg for målene som sikret Citys sjette FA-cupgull og endte åtte års trofétørke i turneringen.

– Det er en fantastisk følelse å vinne alle hjemlige turneringer. For et lag dette er. Supporterne er fantastiske, og de dyttet oss fram hele sesongen. Nå er det på tide å hvile og feire. Neste sesong vil vi prøve å vinne alt igjen, sa Bernardo Silva til BBC.

Hjalp Solskjær & Co.

City-cupgullet er også godt nytt for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Med Watford-seier ville rødtrøyene vært avhengige av Arsenal-seier i europaligafinalen for å unngå europaligakvalifisering 25. juli. Nå er Solskjærs menn klare for gruppespillet og kan puste lettet ut.

Samtidig røk muligheten for europaligaspill på Vicarage Road kommende sesong.

– For øyeblikket er vi veldig lei oss, men vi visste på forhånd at vi måtte spille en perfekt kamp, sa Watford-manager Javi García.

– For i dag og hele sesongen må vi takke fansen. De er utrolige. Noen ganger må du tape for å vinne i framtid, og vi vil prøve å vinne neste gang.

David Silva åpnet showet

Selv om City var regnet som store favoritter, burde Watford tatt ledelsen etter ti minutter. På en kontring ble Roberto Pereyra spilte alene gjennom av Gerard Deulofeu, men Ederson reddet mesterlig.

Watford ønsket straffe da ballen traff armen til Vincent Kompany ti minutter senere. Armen var inntil belgierens kropp, og Kevin Friend valgte å vinke spillet videre. Videodommerpanelet grep heller ikke inn, og Abdoulaye Dourcoure ble belønnet med gult kort for protester.

Dourcoure bidro også til kampens første scoring etter 25 minutter. 26-åringen slurvet på midten og ble straffet hardt av City, som viste ingen nåde. Ballen endte til slutt hos David Silva som banket ballen i det lengste hjørnet på halvvolley.

Stjal scoring

Ledelsen ble doblet da Bernardo Silva vartet opp med en elegant pasning til Gabriel Jesus. Fra spiss vinkel sendte brasilianeren den forbi Heurelho Gomes, men like før ballen gikk inn, banket Raheem Sterling den i nota og stjal med det scoringen.

Gabriel Jesus noterte seg for en ny målgivende da han serverte innbytter Kevin De Bruyne på en kontring etter timen. Belgieren fintet bort Gomes og satte ballen enkelt i det åpne målet.

Åtte minutter senere var rollene snudd. Alene mot keeper kunne Gabriel Jesus innkassere en fortjent scoring. Brasilianeren hadde riktignok fått nettsus tidligere i oppgjøret, men det ble korrekt annullert for offside.

Sterling-hattrick

Manchester City var derimot ikke ferdig for kvelden. Sterling fikk en enkel oppgave med å sette inn 5-0 da han lurte seg inn på bakre stolpe og omgjorde Bernardo Silvas pasning i scoring.

Ydmykelsen var komplett da Sterling scoret sitt tredje for kvelden. De Bruyne spilte seg fri på høyreflanken og fant engelskmannen på første stolpe. Gomes vartet opp med en kjemperedning, men klarte ikke å avverge returen til Sterling.

John Stones fikk en eventyrlig mulighet til å skrive FA-cuphistorie ved å sette 7-0 på overtid, men tok ikke vare på muligheten. Dermed må Manchester City dele rekorden for største finaleseier i FA-cupen med Bury, som slo Derby 6-0 i finalen i 1903.

(©NTB)