Jomar Blekkan kusker i Oslo Grand Prix

I løpet av vinteren og våren har den norske varmblodshesten Looking Superb gjort furore i Frankrike. Han har kjørt inn mer enn fire millioner kroner og har klart annenplass i verdens kanskje største travløp, Prix d’Amérique.

I alle løpene har han hatt fransk kusk, men i Oslo Grand Prix blir det norsk kusk.

Jomar Blekkan, trønderen som hadde Looking Superb i trening fram til hesten ble sendt til Frankrike like før årsskiftet, har fått tilbudet om å kuske Looking Superb av eier og kompis Kolbjørn Selmer.

Han tenkte ikke betenkningstid med å takke ja.

– Dette blir en guttedrøm som går i oppfyllelse. Looking Superb er en fantastisk hest, og han har blitt langt bedre enn hva vi kunne drømme om. Jeg har tro på at han skal kunne kjempe helt i toppen i Oslo Grand Prix. Nå gjelder det å få et bra spor. Hadde vi fått annetsporet bak startvogna, så hadde det vært en drøm, sier Jomar Blekkan til Equus Media.

Oslo Grand Prix kjøres søndag 9. juni og har en førstepremie på 1,5 millioner kroner.

Før Oslo Grand Prix skal Looking Superb også ut i Elitloppet på Solvalla. Det kjøres søndag 26. mai, og der er det svenske Åke Svanstedt som skal kuske.

