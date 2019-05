Endelig Ewan-jubel i Giro d'Italia

NTB Sport

Den australske Lotto Soudal-rytteren ble knepent slått tre ganger den første uken, men lørdag hadde 24-åringen mest saft i beina etter rittets lengste etappe på 235 kilometer fra Tortoreto Lido til Pesaro. Han seiret foran Elia Viviani og Pascal Ackermann.

Ewans lagkamerater gjorde igjen en god jobb med å få ham i posisjon, og han var full av følelser etter at det endelig var hans tur.

– Jeg har følt et sterkt seierspress, og dagens seier betyr enormt mye for meg. Vi har prøvd å vinne hver eneste dag, og jeg er glad for å gi laget noe igjen, sa han.

– Jeg følte meg ikke spesielt sterk i dag, men jeg ventet på rett øyeblikk og greide å nå fram.

Den italienske UAE-rytteren Valerio Conti, som erobret den rosa ledertrøya torsdag, forsvarte den igjen uten problemer. Sammenlagtfavorittene satt alle i hovedfeltet på den relativt flate etappen lørdag.

Søndagens tempoetappe kan bli en nøkkeletappe i rittet. Det er varslet dårlig vær, og den 34,8 kilometer lange kuperte etappen til San Marino ventes å bli en kraftprøve.

