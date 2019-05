Djokovic mot Nadal i Roma-finalen

NTB Sport

Nadal hadde tapt semifinalen i tre grusturneringer på rad før han lørdag nedkjempet det greske stortalentet Stefanos Tsitsipas med 6-3, 6-4 og tok seg til finale i Internazionali d'Italia for 11. gang. Søndag jager han sin niende tittel i turneringen.

Nadal tapte for Tsitsipas i semifinalen i Madrid nylig, men i Roma har han fortsatt til gode å avgi sett denne uken.

– Det viktigste er at jeg spiller bedre. Da vet jeg at seirene kommer, sa Nadal.

Djokovic har slitt mer på sin vei til finale. Serberen avverget fredag to matchballer mot Casper Ruuds overmann Juan Martin del Potro før han slo ham i tre sett. Lørdag tok verdenseneren seg av nok en argentiner da Diego Schwartzman ble slått 6-3, 6-7 (2-7), 6-3 i en kamp som varte over to og en halv time.

Djokovic er den eneste som har slått Nadal i en finale i Roma. Søndag møtes de for femte gang i turneringens finale, og det står 2-2 så langt. Totalt leder Djokovic 28-25 i oppgjør mellom de to storspillerne.

Kvinnenes finale blir et oppgjør mellom Johanna Konta og Karolína Plísková. Konta slo Kiki Bertens i tre sett, mens Plisková slo den greske kvalifiseringsspilleren Maria Sakkari i strake sett.

Plisková skjønte ikke med en gang at hun hadde vunnet. Hun hadde mistet oversikt over stillingen.

– Jeg trodde det var 4-3, sa hun etterpå.

