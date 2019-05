Bayern-treneren tror han får fortsette etter seriegullet

NTB Sport

Seieren gjorde at Bayern vant serien to poeng foran rivalen Borussia Dortmund. Selv om Dortmund gjorde jobben borte mot Borussia Mönchengladbach og vant 2-0, hadde det å lite si: Bayern er mester for 29. gang. Nürnberg, som neste sesong skal spille på nivå to i Tyskland, har vunnet nest flest med ni.

Etter kampen måtte trener Niko Kovac svare på spørsmål om han tross seriegullet, og mulig dobbelttriumf, er på vei ut.

– Jeg er overbevist om at jeg får fortsette. Jeg går ut fra at jeg kommer til å fullføre de to årene som er igjen på kontrakten, sa han til Sky.

Seriegullet kom i en sesong der Bayern skuffet stort i mesterligaen og røk ut i åttedelsfinalen. Kovac satte stor pris på at tilhengerne ropte hans navn i sluttsekundene lørdag.

– Det rørte meg, for jeg er et menneske av kjøtt og blod, sa han, en uke før Bayern spiller cupfinale mot serietreer RB Leipzig.

Det var klubblegendene Arjen Robben og Franck Riberys siste hjemmekamp. Begge ble byttet inn i 2. omgang. Ribery markerte seg umiddelbart med scoring da han dro av to mann på 12 meter før han chippet ballen lekkert i mål. Etterpå rev han av seg drakten og fikk gult.

Bare minutter senere satte Robben inn 5-1 etter å ha blitt servert på åpent mål av David Alaba. En perfekt avslutning på to legendariske Bayern-karrierer. Robben og Ribery har vært i klubben i henholdsvis 10 og 12 år.

– Det var et spesielt øyeblikk, men også et vanskelig et, sa Ribery om avskjedskampen.

Jevnt i teten før siste runde

Før lørdagens siste serierunde hadde Bayern tatt bare fem poeng på de siste tre kampene, som gjorde at Borussia Dortmund var invitert inn i gullkampen.

To poeng skilte lagene før avslutningsrunden, i Bayerns favør. De rødkledde fra München hadde 75, mens Dortmund lå hakk i hæl med 73.

Likevel var til slutt ingen tvil om hvor seriemesterskapet skulle havne, selv om Dortmund-fansen fattet håp da Eintracht Frankfurt utlignet til 1-1 tidlig i 2. omgang i München. To raske mål av David Alaba og Renato Sanches slukket det.

Jadon Sancho og Marco Reus scoret da Borussia Dortmund slo mesterligajagende Borussia Mönchengladbach 2-0.

– Vi spilte som mestere, og om vi hadde vunnet en kamp til i løpet av sesongen så ville vi vært det. Dette laget har masse potensial, og vi skal prøve å holde tritt med Bayern i årene som kommer, sa Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke.

Tett kamp om 4.-plassen

Borussia Mönchengladbach prøvde å forsvare 4.-plassen som gir gruppespill i mesterligaen, men greide det ikke i en spennende avslutning blant lagene bak tettrioen. Mönchengladbach (55 poeng), Leverkusen (55), Eintracht Frankfurt (54) og Wolfsburg (52) hadde alle sjansen.

Eintracht Frankfurt og Borussia Mönchengladbach ble poengløse i sine kamper mot gullrivalene, mens Leverkusen grep 4.-plassen med sin 5-1-seier borte mot et Hertha Berlin uten kneopererte Rune Almenning Jarstein. Wolfsburg måtte nøye seg med 6.-plass tross sin 8-1-seier over Augsburg. Seieren var ett mål for liten til å gå forbi Mönchengladbach på målforskjell.

Eintracht Frankfurt lå før serieavslutningen an til å gå direkte til gruppespill i europaligaen, men endte som nummer sju og må spille kvalifisering.

Ned i 2. Bundesliga rykker Nürnberg og Iver Fossums Hannover, mens Stuttgart skal spille kvalifisering.

(©NTB)