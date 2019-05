Bendtner: – Jeg støtter alltid opp om klubben

NTB Sport

Bendtner har slitt med spilletiden denne sesongen. Det har toppet seg de to siste kampene, der dansken er blitt utelatt av troppen av RBK-trener Eirik Horneland. Spissen har tidligere stilt seg undrende til hvorfor han ikke får spille.

Fredag gikk Bendtner og resten av laget i 17. mai-tog i Trondheim. Det var dagen etter nok en nedtur. Torsdag ble RBK-krisen forverret med 0-2-tap hjemme for Haugesund. Laget ligger nest sist i Eliteserien med seks poeng på åtte kamper.

På spørsmål fra Adresseavisen om stemningen i RBK om dagen, var Bendtner ordknapp.

– Jeg har ikke hilst på noen, jeg kom akkurat hit. Men i dag er ikke dagen for å snakke fotball for meg. Men jeg støtter alltid opp om klubben. Det kan du godt skrive. Sånn vil det alltid være så lenge jeg er under kontrakt her. Uavhengig av min egen situasjon, backer jeg alltid opp om laget og klubben, sier han til avisen.

Klubbkamerat Pål André Helland var tydelig overfor Dagbladet at det er tungt om dagen.

– Takk og lov for at det kommer en ny kamp om to dager (mot Mjøndalen). Den beste medisinen vi har mot følelsen vi har nå, er å begynne å vinne fotballkamper. Det er det eneste som hjelper for å få opp selvtilliten. Vi er en såret gjeng, sier Helland.

Etter gårsdagens nedtur mot Haugesund var det møte på RBK-brakka. Der snakket ledelsen om den elendige seriestarten.

– Vi snur alle steinene og prøver å finne ut av hvordan vi skal komme oss ut av det. Det er naturlig sånn som det står nå. Det handlet om å få ut frustrasjon og sånne ting i går. Det var å få tømt seg litt. Så må du få hvilt hodet litt og komme opp med en god plan, sier trener Eirik Horneland til Adresseavisen om møtet.

(©NTB)