Adresseavisen: – Taper RBK den kampen, må noe skje for å dempe trykket

NTB Sport

RBK ligger nest sist på Eliteserien-tabellen og spiller fortsatt svak fotball. Trener Erik Horneland ble hentet til Trondheim i vinter, og han har havnet i et mareritt med tittelforsvareren.

Dette skriver Adresseavisen blant annet på kommentatorplass etter nederlaget for Haugesund, Hornelands forrige arbeidsgiver:

«Problemene på Lerkendal handler om så mye mer enn Eirik Horneland, men det er nå en gang slik at det er han det pekes på først. Fra omgivelsene, dem som følger klubben tettest, er tiden i ferd med å renne ut. Hvis det er slik at spillerne ikke lenger har troen, er prosjektet sjanseløst.»

«Vi er kommet dit at hver eneste serierunde fremover blir en kamp om å overleve. Mjøndalen-oppgjøret på søndag kan bli et være eller ikke være for Rosenborgs trener. Taper RBK den kampen, må noe skje for å dempe trykket.»

(©NTB)