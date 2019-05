Rashani-perle sikret nasjonaldagsfesten for Odd

NTB Sport

Skiensklubben har fått en rakettstart på sesongen, mye takket være bunnsolide resultater på eget gress. Etter ni spilte kamper har klubben kun Molde foran seg på tabellen. Topplagene er i tillegg a poeng, men Odd har en kamp tilgode på romsdalingene.

Dagen før nasjonaldagen ble den gode hjemmestatistikken ytterligere forsterket. Odd trengte riktignok 78 minutter på å ta ledelsen, men hadde inntil da hatt periodevis solid trykk på Ranheim-forsvaret.

Gjestene fra Trondheim klarte på sin side ikke å slå tilbake etter 1-5-smellen for Vålerenga i forrige runde. Dermed har Ranheim kun bak seg på tabellen etter åtte spilte kamper.

Store sjanser

Selv om det første målet lot vente på seg i Skien, kunne Odd tatt ledelsen tidlig. Kvarteret var spilt da Markus André Kaasa fikk avslutte fra 15 meter. Avslutningen var god, og Ranheim-keeper Even Barli kunne kun stå stille og håpe at ballen ville gå på feil side av stolpen. Det gjorde den også sett med Barlis øyne.

Torgeir Børven har scoret på bestilling for Odd så langt denne sesongen, og snaut midtveis i første omgang kunne seks fulltreffere fort blitt til sju. En våkjen Elbasan Rashani fant måltyven alene foran mål, men avslutningen som fulgte avverget en resolutt Even Barli.

I minuttene etter pause var kampbildet snudd. Ranheim-trener Svein Maalen gjorde et rent spissbytte da Michael Karlsen erstattet Ivar Sollie Rønning i pausen, og grepet var nær ved å gi umiddelbar uttelling.

Innbytter Rønning kom til to store sjanser i løpet av de 12 første minuttene av annen omgang. Den første avverget Ranheim-keeper Barli, mens avslutningsforsøk nummer to gikk via Odd-forsvarer Steffen Hagen og over mål.

Kontroversiell straffesituasjon

Deretter havnet dommer Rohit Saggi i fokus. Han pekte først på straffemerket da Ranheim-spiller Olaus Skarsem gikk i bakken i duell med Birk Risa, til voldsomme protester fra Odd-spillerne.

Etter å ha konferert med sin assistent valgte Saggi å gå tilbake på avgjørelsen. TV-bildene viste at Risa var først på ballen, og at Skarsem deretter gikk overende.

På tribunene puste hjemmefansen lettet ut.

Rett etterpå kom scoringen som ga Odd-jubel på hjemmebane. Elbasan Rashani dro seg inn i banen fra høyre og svingte ballen vakkert opp i det venstre hjørnet for gjestenes keeper Barli.

Dermed kan Odd-spillerne holde fanen høyt i fredagens 17. mai-tog. Trener Fagermo har samtidig varslet at det skal trenes også på nasjonaldagen, all den tid kampene kommer tett som hagl i mai.

