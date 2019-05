Molde kollapset mot rivalen med Solskjær på tribunen

NTB Sport

Avgjørelsen kom ti minutter etter pause. En kjempetabbe av Molde-keeper Andreas Linde ga Liridon Kalludra muligheten til å trille inn den avgjørende scoringen etter et forrykende lokaloppgjør.

Ohi Omoijuanfo og et selvmål hadde gitt gjestene 2-0-ledelse, men Bendik Bye og Christophe Psyche utlignet før pause. Så kom altså avgjørelsen etter en stor keeperblemme.

Dette var Moldes andre tap for sesongen. Romsdalingene står nå med 19 poeng. Kristiansund har på sin side 16 etter sin fjerde strake seier i Eliteserien.

Slo av prat med Solskjær

På tribunen satt Ole Gunnar Solskjær. Kristiansunderen har var Molde-trener fram til han ble hentet til Manchester United før jul i fjor. Etter kampen slo han av en prat med Molde-trener Erling Moe.

– Det var godt å sees igjen. Vi prater ofte sammen. Det har vi gjort hele tiden, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Han er en god kompis, så vi snakker om så mangt, sa Moe til NTB.

Resultatet mot Kristiansund ble tungt, men Moe mener prestasjonene ikke var ille.

– Alt i alt var det en jevn fotballkamp, konkluderte han.

For Kristiansund-trener Christian Michelsen ble kampen nok en opptur.

– Opplevelsen i dag var magisk, men kampen var litt rotete. Molde var gode, og gjør oss rotete. Det er en veldig stolt og imponert trener som står her nå, sa Michelsen.

Med seieren er det bare tre poeng opp til serieleder Molde. Michelsen var ikke spesielt interessert i å snakke om medaljemuligheter, men var tydelig på at dette laget kan oppnå mye.

– Vi er kapable til å flytte fjell. Men vi snakker mai måned. Det kommer til å gå opp og ned. Vi må sørge for at nedturene som kommer blir kortest mulige. Vi får telle opp til slutt, men at KBK er et godt lag har vi vist, sa han.

Ellevill førsteomgang

Erling Moe overrasket med å benke sin største stjerne Magnus Wolff Eikrem i torsdagens kamp.

Laget hans fikk uansett en kjempestart på kampen.

Seks minutter var spilt da Erling Knudtzon fosset framover og ga ballen til Fredrik Aursnes. Han la inn i feltet, og på bakre stolpe banket Ohi ballen i nettaket.

Etter målet yppet vertene seg, men fikk ikke uttelling.

Så smalt det fra Molde igjen. Et frispark ble slått inn på bakre stolpe, og en klønete Bendik Bye satte ballen i eget mål i duell med Ohi. Dermed sto Kristiansund overfor en enorm oppgave.

Bye brukte imidlertid ikke lang tid på å reparere skaden. Omtrent rett fra avspark fosset hjemmelaget i angrep. Ballen endte hos Bye, som banket inn reduseringen via Vegard Forren.

Og sju minutter etter var lagene likt. Et frispark ble slått inn i feltet, Christophe Psyche stakk ut foten og ballen gikk ned i det høyre hjørnet.

Like etter kunne Molde vært tilbake i føringen. Forren headet på en corner, men Kristiansund-keeper Sean McDermott avverget.

Kjempetabbe

Ti minutter etter pause var snuoperasjonen fullført. Molde-keeper Andreas Linde forsøkte å drible som bakerst mann. Liridon Kalludra leste keeperen og pirket inn 3-2. En gedigen tabbe av svensken.

– Andreas har vært strålende. Sånne ting kan skje i fotball. Så han skal vi nok se på topp igjen mot Viking, sa trener Moe og siktet til mandagens kamp.

20 minutter før slutt fikk Thomas Amang muligheten til å punktere kampen mot klubben han er på utlån fra. Kristiansund-spissen ble spilt gjennom, men fra fin posisjon skjøt han i nettveggen. To minutter senere var samme mann på farten, men en glimrende Forren-takling forhindret en stor sjanse.

Så skapte gjestene en rekke store sjanser til å redde ett poeng. Nærmest var Martin Bjørnbak. Han fikk stå helt fritt å heade seks minutter før slutt, men avslutningen gikk like utenfor stolpen.

Dermed endte det med en overraskende Kristiansund-seier dagen før nasjonaldagen.

(©NTB)