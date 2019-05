Manchester City-saken et steg nærmere avgjørelse, CAS kan bli siste instans

NTB Sport

City er innkalt til et siste avhør i forbindelse med mulige brudd på UEFAs finansielle regelverk. – Det blir det avsluttende punktet i utredningen, skriver UEFA i en pressemelding.

UEFA kommer ikke til å gi ytterligere kommentarer rundt saken. Den videresendes snart til et UEFA-dommerpanel for behandling.

Dersom UEFA velger å straffe City, kan klubben anke saken inn for Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Tirsdag meldte den amerikanske storavisen New York Times at etterforskningen mot klubben kan ende med utestengelse fra spill i Europa i ett år. Det er etterforskningsenheten i kontrollorganet for klubbøkonomi (CFCB) som har sett nærmere Citys regnskaper.

Bakgrunnen er opplysninger den tyske avisen Der Spiegel publiserte i fjor.

Manchester City anklages for å ha brutt fotballens økonomiske fair play-regler. Det skal være gjort ved å blåse opp verdien på en omfattende sponsoravtale. For fem år siden ble Manchester-klubben ilagt en bot på med mer enn en halv milliard for et tidligere regelbrudd.

City spiller FA-cupfinale mot Watford lørdag og kan ta The Double etter at ligagullet allerede er sikret.

