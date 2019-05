Horneland tapte mot gamle venner, RBK-krisen forverret

NTB Sport

For selv om Rosenborg hadde plukket fire poeng på de siste to kampene i serien, slet trønderne fortsatt tungt i bunnen av tabellen før torsdagens hjemmeoppgjør.

På toppen av den svake formen innledningsvis denne sesongen, har også Nicklas Bendtner vært mye i fokus fordi han har blitt vraket til de siste RBK-kampene. Inngangen til oppgjøret mot gamleklubben til Eirik Horneland hadde med andre ord ikke vært optimal.

Og på den solfylte Lerkendal-gressmatta torsdag var det lite som minnet om festfotball fra hjemmelaget.

Tidlig i oppgjøret brant gjestenes Ibrahima Wadji en kjempemulighet. Han ble spilt alene med André Hansen, men avslutningen fra angriperen gikk rett på en utrusende RBK-målvakt.

Etter flere brukbare muligheter for begge lag tok gjestene ledelsen på overtid av den første omgangen. Alexander Stølås svingte inn et frispark som Christian Grindheim headet i mål fra 12 meter. En meget lekker og vanskelig teknisk utført heading av Grindheim, som scoret sitt første mål for sesongen.

Gjestene økte etter timen da Fredrik Pallesen Knudsen fikk stå helt alene etter en corner. Han takket og bukket og stanget inn 2-0.

Flere scoringer ble det ikke på Lerkendal. Faktisk var det gjestene som hadde flere bra muligheter på 2-0.

Tapet, Rosenborgs fjerde denne sesongen, gjør at klubben ligger nest sist i Eliteserien etter åtte ligakamper. Rosenborg har kun Tromsø bak seg på tabellen.

(©NTB)