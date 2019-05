Ruud tok seg videre i Roma med hvilesett

NTB Sport

Settsifrene ble 7-5, 0-6 og 6-3 i en kamp som varte litt over to og en halv time.

– Det gikk bra og seier og da jeg er fornøyd, sier Casper Ruud til NTB.

– Hva var det som skjedde i midtsettet etter den flotte starten?

– Det var vel ikke like bra som resten av kampen, nei. Jeg fikk en dårlig start og kom bakpå med en gang. Da klarte jeg ikke å hente meg inn igjen, og da jeg lå under 0-4 tenkte jeg at jeg ville prøve spare litt krefter til det avgjørende settet. Det var jo vanskelig å hente inn ledelsens hans da han var i en god flyt, forklarte Ruud.

– Det var rent taktisk altså?

–Jeg vil ikke si jeg tapte med vilje, men det siste gamet så prøvde jeg vel ikke like hardt å snu det. Allerede da fokuserte jeg nok på tredjesettet, sier 20-åringen.

Snudde og vant

Ruud og Evans fulgte hverandre raskt til 2-2 i åpningssettet, før game nummer fem ble ualminnelig langt og innholdsrikt. Ruud servet og måtte til slutt gi tapt. Nordmannen reddet fem breakballer, men måtte se briten sette inn den sjette.

Underveis i gamet måtte for øvrig Ruud også bruke tid på å hjelpe en bortkommen firfisle ut av banen.

Evans, som er rangert som nummer 83 i verden, fulgte opp servebruddet med å holde egen serve til 4-2. Da så det stygt ut for Ruud, men nordmannen kom fryktelig tilbake og snudde til slutt settet til egen fordel.

Til slutt kunne kan knytte neven over 7-5-seier.

I midtsettet var det derimot nærmest full brems for nordmannen. Briten brøt ved første sjanse og tok hjem settet blank. Ingenting stemte for Norges tennishåp. Spesielt hadde Ruud problemer med å sette førsteserven sin. Heller ikke hans fryktede våpen, forehanden, fungerte.

I det avgjørende settet fikk Ruud en flott start med å serve blankt. Han fikk inn samtlige førsteserver. Han presset også briten i hans serve og plutselig fungerte også forehanden.

Han tok også hjem sitt andre servegame til 2-1. Spillerne holdt sine server i de neste gamene før briten brøt nordmannens tredje servegame ti 3-2-ledelse. Ruud slo derimot tilbake og utlignet til 3-3 i det neste.

Briten var hele tiden svært god ved nettet, men nordmannen fikk en gyllen mulighet da briten gjorde en doublefeil som ga Ruud 5-3 og kunne serve hjem settet og kampen.

Stjernespiller venter

I 2. runde venter vinneren av oppgjøret mellom Danill Medvedev (ranket som 14 i verden) og Nick Kyrgios (nummer 35). Den kamp spilles ikke før tirsdag og 2. rundekampen går onsdag.

– Jeg vet at begge de potensielle motstanderne er gode. Jeg har sett dem mye på TV de siste årene og har jo en viss ide om hvordan begge spiller. Jeg skal prøve å forberede meg så godt jeg kan og skal naturligvis følge kampen deres tirsdag.

– Det blir tøff motstand. Uansett hvem det blir så det skal bli spennende. Begge er toppspillere og i verdensklassen så det blir en stor utfordring for meg. Det er kanskje gunstig at det er på grus i hvert fall, sier Ruud.

Ruud er rangert som nummer 76. Mandagens motstander Evans er på 83.-plass.

Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer er de tre største navnene og høyest seedede spillerne i grusturneringen i Roma.

